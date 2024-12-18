Kumar bağımlılığı 15 yaşa düştü: Uyuşturucu bataklığını geçti! İşte kurtarılan öğrenci sayısı



İSTANBUL'DA ZİRVEDE

Dinç, kumar bağımlılarının 15, internet bağımlılarının da 12 yaşından itibaren Yeşilay'a başvurabildiğini belirtirken, kumar bağımlılığı başvurularında 5 bin 199 ile İstanbul, bin 318 ile Ankara ve 691 ile de İzmir'in ilk üç sırada yer aldığını bildirdi. Kumar bağımlılığında Bursa 548 başvuru ile dördüncü sırada yer alırken, bunu 316'yla Antalya, 264'le Adana, 258'le Eskişehir, 230'la Samsun, 228'le Konya, 187'yle Manisa ve Mersin izliyor.

Dinç'in verdiği bilgiye göre internet bağımlılığında ise 791 ile İstanbul, 294 ile Ankara ve 90 başvuruyla da Bursa ilk üç sırada yer alıyor. Başvurularda 80'le İzmir, 69'la Rize, 58'le Kastamonu, 57'yle Trabzon, 54'le Sakarya, 51'le Isparta,46'yla Konya ve 45'le de Eskişehir yer alıyor. Dinç, "her ne kadar eğitim versek, beceri kazandırsak, program yapsak da çocuklara alternatif yaşam alanları sunmazsak çocukların bağımlılığa bulaşması kaçınılmaz" dedi.

7 BİN 211 ÖĞRENCİ BAĞIMLILIKTAN KURTARILDI

Dinç, lise düzeyinde bağımlılığa bulaşmış çocukların okuldan atılmadan, daha fazla bağımlılığı ilerlemeden, yanlış çevrelere bulaşmalarının önüne geçmek için "Okulda Bağımlılığa Müdahale" adı altında yapılandırılmış bir terapi programı uyguladıklarını söyledi. Dinç, "geçen sene 7 bin 211 öğrencimize, bağımlılığa okulda bulaştığı tespit edilen öğrencimize müdahale edilmiş ve onların okul içerisinde kurtarılması sağlanmış" bilgisini verdi.

FOMO VE SOSYAL OTİZM

Alt Komisyona yapılan sunumlar çocukların ve gençlerin dijital bağımlılık nedeniyle "fomo" (gelişmeleri kaçırma korkusu) ve "sosyal otizm"le (sosyal iletişim becerilerinde gerileme, duygusal tepkilerde azalma) karşı karşıya olduğunu gösterdi.

RTÜK Başkan Yardımcısı Deniz Güler, gelişmeleri kaçırma korkusu (fomo) nedeniyle çocuklarda ve gençlerde yaşanan sorunları ise "Bu durum çocukların uyku düzenlerini bozmakta, kaygı seviyelerini de ciddi bir şekilde arttırmaktadır. Diğer bir önemli boyut ise çocukların kendilerine olan özsaygıları, algıları üzerindeki etkilerdir. Sosyal medyada karşılaşmış oldukları idealize edilmiş görüntüler çocukların yetersiz hissetmelerine, öz saygılarının azalmasına ve beden algısı sorunlarına yol açabilmektedir" şeklinde anlattı.

Alt Komisyon Başkanı Radiye Sezer Katırcıoğlu da "Erken yaşta ekrana maruz kalan çocuklar sosyal otizmle karşı karşıya" dedi.