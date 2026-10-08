“Kunduz” krizini Türkiye çözdü! Fatih'te yakalanan elebaşının kanlı geçmişi ortaya çıktı: 10 cinayet 11 cinayete teşebbüs!

İstanbul Fatih'te MİT ve Emniyet'in düzenlediği nokta operasyonla kıskıvrak yakalanan kunduz anlamına gelen "Babior" lakaplı Moldovalı kiralık katil şebekesi lideri Iurie Radulov'un (63) geçmişine dair detaylar gün yüzüne çıktı. 10 planlı cinayet ve 11 cinayete teşebbüsten müebbet hapis cezasına çarptırılan suç örgütü liderinin, cezaevinden şartlı tahliye edildikten hemen sonra Moldova'dan çıktığı öğrenildi. Bu çıkışın ardından kırmızı bültenle aranan çete liderinin izini İstanbul'da bulan Türk istihbaratı ve Organize Suçlarlar Mücadele polisleri, Fatih'teki hücre evine 5 Ekim sabahı baskın düzenleyerek tehlikeli Radulov'u yakaladı.
ÜLKEDEN ÇIKIŞI PARLEMENTOYU SALLADI MİLETVEKİLİ İHRAÇ EDİLDİ
Radulov ve beraberinde müebbet ceza alan suçlular, Moldova Parlamentosunda çıkan yeni yasayla cezalarının üçte ikisini yatınca cezaevinden çıkabilmesinin önü açıldı. Bu yasa ülkede siyasi krize yol açtı. Rezina Cezaevi'nden tahliye edildikten sonra Moldova'dan ayrılan Iurie Radulov'un hemen yurt dışına çıkması parlamentoyu hareketlendirirken, yasadaki değişiklikleri öneren milletvekili Olesea Stamate iktidar partisinden ihraç edildi.
90'LARIN EN KANLI GRUBUNU YÖNETİYORDU
Yeraltı dünyasında sürekli saklandığı ve yakalanması güç olduğu için kunduz anlamına gelen "Babior" lakabıyla tanınan Iurie Radulov, 1990'ların başında hem Moldova hem de Romanya'da dönemin acımasız ve kanlı suç örgütlerinin kurulmasında başrol oynadı. Radulov liderliğindeki şebeke; aralarında iş insanları ve yeraltı dünyasının önde gelen isimleri ve bürokratlarında da bulunduğu onlarca infazdan sorumlu tutuldu.
TRANSDINYESTER'DE İNFAZLAR YAPTI 25 YIL HAPİS YATTI
2000'li yıllarda derinleştirilen soruşturmalarda, grubun özellikle Transdinyester bölgesinde 4 cinayet ve 6 cinayete teşebbüs olayına doğrudan karıştığı saptandı. Hakkında uluslararası arama kararı çıkarılan Radulov, kaçtığı Bulgaristan'da yakalanarak Moldova'nın başkenti Kişinev'e iade edildi. Yargılandığı davada 10 planlı cinayet ve 11 cinayete teşebbüsten müebbet hapis cezasına mahkum edilen Radulov, hapiste 25 yıl yattı.
Cezasını çekerken çıkan şartlı tahliye imkanından yararlanarak cezaevinden tahliye edilen Radulov hakkında yurt dışına çıkış kısıtlaması bulunmuyordu. Suç örgütü lideri, serbest kalmasının hemen ardından 1 ay sonra 16 Mart tarihinde Moldova'yı terk ederek kayıplara karıştı.