“Kunduz” krizini Türkiye çözdü! Fatih'te yakalanan elebaşının kanlı geçmişi ortaya çıktı: 10 cinayet 11 cinayete teşebbüs!

90'LARIN EN KANLI GRUBUNU YÖNETİYORDU

Yeraltı dünyasında sürekli saklandığı ve yakalanması güç olduğu için kunduz anlamına gelen "Babior" lakabıyla tanınan Iurie Radulov, 1990'ların başında hem Moldova hem de Romanya'da dönemin acımasız ve kanlı suç örgütlerinin kurulmasında başrol oynadı. Radulov liderliğindeki şebeke; aralarında iş insanları ve yeraltı dünyasının önde gelen isimleri ve bürokratlarında da bulunduğu onlarca infazdan sorumlu tutuldu.