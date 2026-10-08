Haberler Yaşam Haberleri “Kunduz” krizini Türkiye çözdü! Fatih'te yakalanan elebaşının kanlı geçmişi ortaya çıktı: 10 cinayet 11 cinayete teşebbüs!
Giriş Tarihi: 8.10.2026 09:12

“Kunduz” krizini Türkiye çözdü! Fatih'te yakalanan elebaşının kanlı geçmişi ortaya çıktı: 10 cinayet 11 cinayete teşebbüs!

Moldova, Romanya ve Bulgaristan üçgeninde 90'lı yıllarda kurduğu kiralık katil şebekesiyle Avrupa’nın korkulu rüyası haline gelen Iurie Radulov’un (63), uzun süre yakalanamaması krize yol açmıştı. 11 kişinin tasarlayarak öldürülmesi ve 10 kişinin öldürülmeye teşebbüs edilmesi suçlarından aranan Radulov, her defasında izini kaybettirmeyi başardığı için "Kunduz" (Babior) lakabını aldı. 25 yıl cezaevinde yatan tetikçinin çıkarılan afla serbest kalıp yurt dışına çıkması bu kez siyasi bir krize yol açtı. Radulov’un tahliyesi kamuoyunun büyük tepkisini çekerken, af yasasını sunan milletvekili iktidar partisinden ihraç edildi, cezaevi müdürü ise görevden alındı. Ülkesinde çalkantı yaratan "Kunduz" krizinin kördüğümü ise İstanbul’da çözüldü. İşte detaylar…

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Ali Rıza AKBULUT Ali Rıza AKBULUT Yaşam
Kunduz krizini Türkiye çözdü! Fatih’te yakalanan elebaşının kanlı geçmişi ortaya çıktı: 10 cinayet 11 cinayete teşebbüs!
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İstanbul Fatih'te MİT ve Emniyet'in düzenlediği nokta operasyonla kıskıvrak yakalanan kunduz anlamına gelen "Babior" lakaplı Moldovalı kiralık katil şebekesi lideri Iurie Radulov'un (63) geçmişine dair detaylar gün yüzüne çıktı. 10 planlı cinayet ve 11 cinayete teşebbüsten müebbet hapis cezasına çarptırılan suç örgütü liderinin, cezaevinden şartlı tahliye edildikten hemen sonra Moldova'dan çıktığı öğrenildi. Bu çıkışın ardından kırmızı bültenle aranan çete liderinin izini İstanbul'da bulan Türk istihbaratı ve Organize Suçlarlar Mücadele polisleri, Fatih'teki hücre evine 5 Ekim sabahı baskın düzenleyerek tehlikeli Radulov'u yakaladı.

ÜLKEDEN ÇIKIŞI PARLEMENTOYU SALLADI MİLETVEKİLİ İHRAÇ EDİLDİ

Radulov ve beraberinde müebbet ceza alan suçlular, Moldova Parlamentosunda çıkan yeni yasayla cezalarının üçte ikisini yatınca cezaevinden çıkabilmesinin önü açıldı. Bu yasa ülkede siyasi krize yol açtı. Rezina Cezaevi'nden tahliye edildikten sonra Moldova'dan ayrılan Iurie Radulov'un hemen yurt dışına çıkması parlamentoyu hareketlendirirken, yasadaki değişiklikleri öneren milletvekili Olesea Stamate iktidar partisinden ihraç edildi.

ELİ KANLI KATİL FATİH'TE YAKALANDI

Rezina Cezaevi Müdürü ise görevden alındı. Parlamento karışırken Moldova yönetiminin serbest bıraktığı Radulov'un uluslararası aranışı, Türkiye'deki güvenlik güçlerinin İstanbul Fatih'te düzenlediği operasyonla sonlandırıldı.

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90'LARIN EN KANLI GRUBUNU YÖNETİYORDU

Yeraltı dünyasında sürekli saklandığı ve yakalanması güç olduğu için kunduz anlamına gelen "Babior" lakabıyla tanınan Iurie Radulov, 1990'ların başında hem Moldova hem de Romanya'da dönemin acımasız ve kanlı suç örgütlerinin kurulmasında başrol oynadı. Radulov liderliğindeki şebeke; aralarında iş insanları ve yeraltı dünyasının önde gelen isimleri ve bürokratlarında da bulunduğu onlarca infazdan sorumlu tutuldu.

TRANSDINYESTER'DE İNFAZLAR YAPTI 25 YIL HAPİS YATTI

2000'li yıllarda derinleştirilen soruşturmalarda, grubun özellikle Transdinyester bölgesinde 4 cinayet ve 6 cinayete teşebbüs olayına doğrudan karıştığı saptandı. Hakkında uluslararası arama kararı çıkarılan Radulov, kaçtığı Bulgaristan'da yakalanarak Moldova'nın başkenti Kişinev'e iade edildi. Yargılandığı davada 10 planlı cinayet ve 11 cinayete teşebbüsten müebbet hapis cezasına mahkum edilen Radulov, hapiste 25 yıl yattı.

Cezasını çekerken çıkan şartlı tahliye imkanından yararlanarak cezaevinden tahliye edilen Radulov hakkında yurt dışına çıkış kısıtlaması bulunmuyordu. Suç örgütü lideri, serbest kalmasının hemen ardından 1 ay sonra 16 Mart tarihinde Moldova'yı terk ederek kayıplara karıştı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#MOLDOVA #İSTANBUL #FATİH

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