Haberler Yaşam Haberleri KuPS Kuopio-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta,hangi kanalda? UEFA Konferans Ligi maç yayın kanalı!
Giriş Tarihi: 15.10.2026 09:02 Son Güncelleme: 15.10.2026 09:03

KuPS Kuopio-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta,hangi kanalda? UEFA Konferans Ligi maç yayın kanalı!

UEFA Konferans Ligi’nde mücadele edecek Trabzonspor, lig aşamasındaki ilk karşılaşmasında Finlandiya ekibi KuPS Kuopio ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Avrupa serüvenine üç puanla başlamayı amaçlayan bordo-mavililer, rakibi karşısında galibiyet arayacak. Futbolseverler ise KuPS Kuopio-Trabzonspor maçının tarihini, başlama saatini ve canlı yayınlanacağı kanalı araştırıyor.

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KuPS Kuopio-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta,hangi kanalda? UEFA Konferans Ligi maç yayın kanalı!
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Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi 2026-2027 sezonunun lig etabındaki ilk mücadelesinde Finlandiya temsilcisi KuPS Kuopio ile deplasmanda karşılaşacak. Avrupa kupalarındaki yolculuğuna galibiyetle başlamayı hedefleyen bordo-mavili ekip, rakibi karşısında üç puan için mücadele edecek. Karşılaşma öncesinde maçın yayın bilgileri ve karşılaşmaya ilişkin ayrıntılar futbolseverlerin gündeminde yer alıyor.

KUPS KUOPİO-TRABZONSPOR UEFA KONFERANS LİGİ MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Trabzonspor ile KuPS Kuopio arasındaki UEFA Konferans Ligi karşılaşması, 15 Ekim Perşembe günü saat 19.45'te başlayacak. Finlandiya'daki Tammelan Stadı'nda oynanacak müsabakada Malta Futbol Federasyonundan Ishmael Barbara düdük çalacak. Karşılaşmada Barbara'nın yardımcı hakemlik görevlerini Luke Portelli ve Duncan Spencer üstlenecek.

KUPS KUOPİO-TRABZONSPOR UEFA KONFERANS LİGİ MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele TRT 1 ekranından naklen ve şifresiz olarak ekrana gelecek.

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MUHTEMEL 11'LER

KuPS: Kreidl, Savolainen, Magassa, Nuhu, Antwi, Gasc, Pennanen, Lutumba, Jyry, Armah, Parzyszek.

Trabzonspor: Onana, Pina, Samet, Mendy, Cenk, Melih, Bouchouari, Saviolo, Muçi, Aral, Onuachu.

KuPS Kuopio-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte muhtemel 11’ler...

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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KuPS Kuopio-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta,hangi kanalda? UEFA Konferans Ligi maç yayın kanalı!
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