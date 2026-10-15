KuPS Kuopio-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta,hangi kanalda? UEFA Konferans Ligi maç yayın kanalı!

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi 2026-2027 sezonunun lig etabındaki ilk mücadelesinde Finlandiya temsilcisi KuPS Kuopio ile deplasmanda karşılaşacak. Avrupa kupalarındaki yolculuğuna galibiyetle başlamayı hedefleyen bordo-mavili ekip, rakibi karşısında üç puan için mücadele edecek. Karşılaşma öncesinde maçın yayın bilgileri ve karşılaşmaya ilişkin ayrıntılar futbolseverlerin gündeminde yer alıyor.