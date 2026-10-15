KuPS Kuopio-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta,hangi kanalda? UEFA Konferans Ligi maç yayın kanalı!

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi 2026-2027 sezonunun lig etabındaki ilk mücadelesinde Finlandiya temsilcisi KuPS Kuopio ile deplasmanda karşılaşacak. Avrupa kupalarındaki yolculuğuna galibiyetle başlamayı hedefleyen bordo-mavili ekip, rakibi karşısında üç puan için mücadele edecek. Karşılaşma öncesinde maçın yayın bilgileri ve karşılaşmaya ilişkin ayrıntılar futbolseverlerin gündeminde yer alıyor.
Trabzonspor ile KuPS Kuopio arasındaki UEFA Konferans Ligi karşılaşması, 15 Ekim Perşembe günü saat 19.45'te başlayacak. Finlandiya'daki Tammelan Stadı'nda oynanacak müsabakada Malta Futbol Federasyonundan Ishmael Barbara düdük çalacak. Karşılaşmada Barbara'nın yardımcı hakemlik görevlerini Luke Portelli ve Duncan Spencer üstlenecek.