Haberler Yaşam Haberleri Kuralsızlara ceza yağdı! Kurallara uymayan 14 bin sürücüye ceza
Giriş Tarihi: 16.12.2021 11:17 Son Güncelleme: 16.12.2021 11:29

Kuralsızlara ceza yağdı! Kurallara uymayan 14 bin sürücüye ceza

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Kuralsızlara ceza yağdı! Kurallara uymayan 14 bin sürücüye ceza

İzmir Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme ve Bölge Trafik ekipleri tarafından kent genelinde bir hafta içerisinde yapılan uygulamalarda kurallara uymayan 14 bin 10 sürücüye idari para cezası kesildi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme ve Bölge Trafik ekipleri, 6-12 Aralık tarihlerinde kent genelinde denetimler gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen denetimlerde makas, drift ve abartı egzoz ihlalinden 1, alkollü araç kullanımından 503, emniyet kemeri takmamaktan 2 bin 186, emniyet şeridi ihlalinden 114, hız limiti ihlalinden 3 bin 239, yaya geçitlerinde yayalara öncelik vermeyen 61, ağır taşıt sürücüsü ve tonaj sınırı ihlalinden 42, seyir halinde cep telefonu kullanan 952, korsan taşımacılık yapan 6, fazla yolcu taşıyan 182, yasak parktan 3 bin 532, kırmızı ışık ihlalinden 550 ve kask, gözlük bulundurmayan 260 motosiklet sürücüsü başta olmak üzere toplamda 14 bin 10 sürücüye cezai işlem uygulandı.

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Kuralsızlara ceza yağdı! Kurallara uymayan 14 bin sürücüye ceza
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