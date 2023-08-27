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Giriş Tarihi: 28.8.2023

Kuran’a yapılan saldırılar Edirne’de protesto edildi

Kuran’a yapılan saldırılar Edirne’de protesto edildi
Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Edirne şubesi tarafından, son günlerde Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde Kuran-ı Kerim'e yapılan saldırılar, protesto edildi. AGD Edirne Şubesince, Avrupa'nın farklı ülkelerinde Kuran-ı Kerim'e yönelik saldırılar protesto edildi. 'Kuran'a Sarıl-Kuran'la Yaşa' adı altında Selimiye Camisi önünde gerçekleştirilen etkinlikten önce Kuran'dan ayetler okundu. Ardından AGD Edirne Şube Başkanı Abdülhamit İriş basın açıklamasını okudu. İriş, kutsal kitaba yönelik yapılanların kabul edilemez olduğunu belirterek, "Hiçbir akıllı insan, böylesine çirkin bir davranışı makul görmez. Aklı başında hiçbir yönetim böylesine müessif bir olaya müsamaha göstermez. İnsan onurunu zedelemek, kutsal değerlere saldırmak, hak ve hukuk tanımamak, özgürlük kılıfı altında normalleştirilemez" dedi. Etkinlik, İriş'in konuşmasının ardından sona erdi. DHA

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Kuran’a yapılan saldırılar Edirne’de protesto edildi
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