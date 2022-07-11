Kurbanlık fiyatları düştü mü, 4. günde daha da düşecek mi? Kurban Bayramı’nın son gününe girilirken 2022 kurbanlık fiyatları ne kadar oldu?

KURBANLIK FİYATLARI DÜŞTÜ MÜ?

İzmir'de sona kalan kurbanlık hayvanlar bin tl'ye satılıyor. Fiyatlardaki düşüşün yaşanacağını bilen bazı Müslümanlar, bayramı 2'nci ve 3'üncü günü kurbanlıklarını almaya geldi. İlk gün 3-4 bin TL arasında satılan kurbanlıklarda en az bin TL indirime geldi.

İstanbul'da ise küçükbaş kurbanlıkların satışı devam ediyor. Büyükbaşların çoğu ise tükenmiş durumda. Vatandaşlar memleketine dönerken kurbanlıklarını ellerinden çıkarmak istiyor. 3 ile 4 arası satılan küçükbaşlar, şu an 2 bin TL'ye satılıyor. Yarın fiyatların daha da düşeceği belirtiliyor.