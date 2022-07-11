Kurbanlık fiyatları düştü mü, 4. günde daha da düşecek mi? Kurban Bayramı’nın son gününe girilirken 2022 kurbanlık fiyatları ne kadar oldu?

Kurban Bayramı'nın son gününe giriyoruz ve artık kurban satıcılarının elinde sadece küçükbaş kaldı. Pazarlarda fiyatların son iki gün düşeceğini bilen vatandaşlar, kurbanlık fiyatları düştü mü, ne kadara kadar düştü sorusunu yöneltiyor. Gelen haberler, fiyatların yarı fiyatına kadar düştüğü yönünde. Peki, 2022 kurbanlık fiyatları ne kadar, fiyatlar düştü mü? İşte detaylar!
KURBANLIK FİYATLARI DÜŞTÜ MÜ?
İzmir'de sona kalan kurbanlık hayvanlar bin tl'ye satılıyor. Fiyatlardaki düşüşün yaşanacağını bilen bazı Müslümanlar, bayramı 2'nci ve 3'üncü günü kurbanlıklarını almaya geldi. İlk gün 3-4 bin TL arasında satılan kurbanlıklarda en az bin TL indirime geldi.
İstanbul'da ise küçükbaş kurbanlıkların satışı devam ediyor. Büyükbaşların çoğu ise tükenmiş durumda. Vatandaşlar memleketine dönerken kurbanlıklarını ellerinden çıkarmak istiyor. 3 ile 4 arası satılan küçükbaşlar, şu an 2 bin TL'ye satılıyor. Yarın fiyatların daha da düşeceği belirtiliyor.
KURBANLIK HAYVAN NASIL OLMALI?
Hz. Muhammed'in sünneti doğrultusunda kurbanlık hayvanın yaşı belirlenir. Devede 5, sığır ve mandada 2, koyun ve keçide 1 yaşından büyük hayvanlar kurbanlık olabilir.
Öncelikle gebe hayvandan kurban olmaz. Etlik olarak da kurban olarak da uygun değildir. Gebe olduğu fark edilmeden kurban edildiyse, kurban ibadeti yerine getirilir. Kurbanlık hayvan sağlıklı, organları tam ve besili olması, hem ibadet açısından, hem de sağlık bakımından önem arz eder. Bu nedenle, kötürüm derecesinde hasta, zayıf ve düşkün, bir veya iki gözü kör, boynuzlarının biri veya ikisi kökünden kırık, dili, kuyruğu, kulakları ve memelerinin yarısı kesik, dişlerinin tamamı veya çoğu dökük hayvanlardan kurban olmaz.