Haberler Yaşam Haberleri Kurbanlık fiyatları düştü mü, 4. günde daha da düşecek mi? Kurban Bayramı’nın son gününe girilirken 2022 kurbanlık fiyatları ne kadar oldu?
Giriş Tarihi: 11.7.2022 14:41

Kurbanlık fiyatları düştü mü, 4. günde daha da düşecek mi? Kurban Bayramı’nın son gününe girilirken 2022 kurbanlık fiyatları ne kadar oldu?

Kurban Bayramı 3. Gününün akşamına kadar Hanefiler kurban kesebiliyor. Şu ana kadar kesemeden müminler de bir umut kurbanlık fiyatları düştü mü, ne kadar oldu sorusunu yöneltiyor. Son kurbanlıklar satıcıların elinde kaldı ve Müslümanlar bu fırsattan yararlanmak istiyor. Peki, 2022 kurbanlık fiyatları düştü mü, ne kadar oldu? İşte detaylar!

Kurbanlık fiyatları düştü mü, 4. günde daha da düşecek mi? Kurban Bayramı’nın son gününe girilirken 2022 kurbanlık fiyatları ne kadar oldu?

Kurban Bayramı'nın son gününe giriyoruz ve artık kurban satıcılarının elinde sadece küçükbaş kaldı. Pazarlarda fiyatların son iki gün düşeceğini bilen vatandaşlar, kurbanlık fiyatları düştü mü, ne kadara kadar düştü sorusunu yöneltiyor. Gelen haberler, fiyatların yarı fiyatına kadar düştüğü yönünde. Peki, 2022 kurbanlık fiyatları ne kadar, fiyatlar düştü mü? İşte detaylar!

KURBANLIK FİYATLARI DÜŞTÜ MÜ?

İzmir'de sona kalan kurbanlık hayvanlar bin tl'ye satılıyor. Fiyatlardaki düşüşün yaşanacağını bilen bazı Müslümanlar, bayramı 2'nci ve 3'üncü günü kurbanlıklarını almaya geldi. İlk gün 3-4 bin TL arasında satılan kurbanlıklarda en az bin TL indirime geldi.

İstanbul'da ise küçükbaş kurbanlıkların satışı devam ediyor. Büyükbaşların çoğu ise tükenmiş durumda. Vatandaşlar memleketine dönerken kurbanlıklarını ellerinden çıkarmak istiyor. 3 ile 4 arası satılan küçükbaşlar, şu an 2 bin TL'ye satılıyor. Yarın fiyatların daha da düşeceği belirtiliyor.

KURBAN KESİM FİYATLARI 2022 NE KADAR?

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, bu yılki kurban kesim fiyatlarını açıkladı. Vekalet yoluyla kurban kesim bedeli yurt içinde 2 bin 500 TL, yurt dışında 1800 TL olarak belirlendi.

KURBANLIK HAYVAN NASIL OLMALI?

Hz. Muhammed'in sünneti doğrultusunda kurbanlık hayvanın yaşı belirlenir. Devede 5, sığır ve mandada 2, koyun ve keçide 1 yaşından büyük hayvanlar kurbanlık olabilir.

Öncelikle gebe hayvandan kurban olmaz. Etlik olarak da kurban olarak da uygun değildir. Gebe olduğu fark edilmeden kurban edildiyse, kurban ibadeti yerine getirilir. Kurbanlık hayvan sağlıklı, organları tam ve besili olması, hem ibadet açısından, hem de sağlık bakımından önem arz eder. Bu nedenle, kötürüm derecesinde hasta, zayıf ve düşkün, bir veya iki gözü kör, boynuzlarının biri veya ikisi kökünden kırık, dili, kuyruğu, kulakları ve memelerinin yarısı kesik, dişlerinin tamamı veya çoğu dökük hayvanlardan kurban olmaz.

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Kurbanlık fiyatları düştü mü, 4. günde daha da düşecek mi? Kurban Bayramı’nın son gününe girilirken 2022 kurbanlık fiyatları ne kadar oldu?
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