Kocaeli'nden Bolu'ya düzenlenen günübirlik gezi dönüşünde kendilerinden saatlerce haber alınamayan 10 kız çocuğu ve 3 görevlinin bulunduğu minibüs, nefes kesen operasyonun ardından Düzce'nin Yığılca ilçesinde çamura saplanmış halde bulundu. Devletin tüm imkânlarıyla seferber olduğu arama çalışmaları gece yarısı gelen müjdeli haberle yerini sevince bıraktı.

Kocaeli Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü'nde kalan 14-17 yaşlarındaki 10 kız çocuğu, 2 refakatçi görevli ve bir şoför eşliğinde Gölcük Tabiat Parkı ve Yedigöller'i kapsayan geziye çıktı. Ancak dönüş yoluna geçen kafileyle saat 16.30 itibarıyla irtibat kesildi. Saat 19.10'da Kocaeli Jandarma Komutanlığı'nın Bolu AFAD'a yaptığı ihbarla birlikte Türkiye'nin gözü kulağı bu bölgeye çevrildi.

KRİZ MERKEZİ KURULDU

İhbarın hemen ardından Bolu'da kriz merkezi kuruldu. Çalışmaları anbean takip etmek için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Bolu İl Jandarma Komutanlığı'ndaki koordinasyon merkezine gelerek operasyonu yönetti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da sürece ilişkin düzenli bilgi aktarıldı.

AKINCI DA DEVREYE GİRDİ

Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Polis Arama Kurtarma (PAK), AFAD, UMKE ve sağlık ekiplerinden oluşan 55 ekip ve 204 personel, son GPS sinyalinin alındığı 30 kilometrelik sarp ve ormanlık alanda adeta iğneyle kuyu kazdı. AFAD dronlarının yanı sıra, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait İHA'lar ve Bayraktar Akıncı havadan tarama yaptı. Çocukların yanında cep telefonu bulunmaması ve ormanlık alanda hatların çekmemesi üzerine bölgeye mobil baz istasyonları sevk edilerek sinyal gücü artırıldı.

GECE 02.00'DE GELEN MÜJDELİ HABER: ÇOK ŞÜKÜR ÇOCUKLARI BULDUK

Saatler süren endişeli bekleyiş, gece saat 02.00 sularında yerini büyük bir sevince bıraktı. Minibüs, son sinyalin alındığı bölgenin yaklaşık 2 kilometre dışında, Düzce'nin Yığılca ilçesinde çamura saplanmış halde tespit edildi. Müjdeli haberi kameralar karşısında duyuran Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, "Çok şükür az önce müjdeli haberi aldık. Çocuklarımız ve bütün ekip sağ, Yığılca'da araç bataklığa saplanmış. Durumları çok çok iyi, elhamdülillah. Hepimize geçmiş olsun" sözleriyle yüreklere su serpti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ise kafilenin ormanlık yolda güzergâhı kaybettiğini, yağışla balçığa dönen yolda aracın saplandığını belirterek, "Mobil baz istasyonlarıyla sinyal sağlandıktan sonra iletişim kuruldu. Çocuklarımız yemeklerini yedi, sağlık kontrollerinin ardından Kocaeli'ne uğurlanacaklar" açıklamasında bulundu.

VALİLİK VE SOSYAL HİZMETLERDEN ÇOCUKLARA ZİYARET

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Bolu'dan gezi dönüşü mahsur kalan ve arama kurtarma ekiplerince kurtarılarak Kocaeli'ne getirilen çocukları ziyaret etti. Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Aktaş ve eşi Songül Aktaş, Kocaeli Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü'nde kalan öğrencilerle bir araya geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hüseyin Okan'ın da yer aldığı ziyarette Aktaş çifti, arama kurtarma ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılan 14-17 yaşlarındaki 10 kız çocuğuyla sohbet etti. Öğrencilerin sağlık durumları ve yaşanan süreç hakkında kurum yetkililerinden bilgi alan Vali Aktaş ve eşi, çocuklara geçmiş olsun dileklerini iletti.

'KISA YOLDAN GİDERİM DİYE DÜŞÜNDÜM'

Güvenli şekilde Bolu İl Jandarma Komutanlığı'na getirilen kafiledeki minibüs şoförü Nazif Ege, orman yolunda yaşadıkları korku dolu anları anlattı. Ege, "Kısa yoldan gitmek için o yolu kullandım. Navigasyondan değil, tabeladan bakarak ilerledim. Sadece 1 saat erken şekilde Yığılca'dan Düzce tarafına geçerim diye düşündüm ama yağışlı yolda çamura saplandık. Çocuklar arabadaydı. Aracı sürekli çalıştırıp içeriyi sıcak tutarak üşümelerini engelledik. Kızlarımıza sahip çıktık, ben onları kendi kızımdan ayırmadım. Sürekli motive ettik, çok şükür hiçbir sıkıntımız olmadı" şeklinde konuştu.