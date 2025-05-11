Kutsal yolculuğun manevi hafızası

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı'nca (TÜYEK) düzenlenen "Yol ve Yad: Hac Yolculuğunun Yazılı Hafızası" sergisi, Rami Kütüphanesi'nde ziyarete açıldı. Açılışta konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, haccın insanlık tarihinin en köklü ve derin manevi yolculuklarından birisi olduğunu belirterek, "İslam medeniyetinin kalbinde asırlardır müstesna yer tutan bu kutlu sefer, yalnızca ibadet değil, aynı zamanda ilmin, kültürün, sanatın ve en önemlisi hafızanın nesiller boyunca taşındığı büyük medeniyet köprüsüdür" dedi.Hac yolculuğunun yüzyıllar boyunca yalnızca fiziki seferi değil, kültürel hafızayı da beraberinde taşıdığına işaret eden Ersoy, "TÜYEK tarafından titizlikle hazırlanan 'Yol ve Yad: Hac Yolculuğunun Yazılı Hafızası' sergisi, işte tam da bu manevi ve tarihi derinliği gözler önüne seren eşsiz çalışmadır. Sergimizde yer alan menzilnamelerden surre defterlerine, dua mecmualarından minyatürlü şehir tasvirlerine kadar birçok nadide eser, medeniyetimizin hafızasını ve anlatım gücünü bizlere yeniden hatırlatmaktadır" diye konuştu. Bakan Ersoy, Üsküdar'dan Anadolu'ya, Şam'dan Medine-i Münevvere'ye, Mekke-i Mükerreme'den Taif'e uzanan güzergâhlarda kaydedilen el yazması eserlerin, geçmiş zamanların ilim, kültür anlayışının şahitleri olduğunun altını çizdi.