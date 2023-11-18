Kuyumcuda 7 milyonluk soygun... Anahtarı kopyalayıp 3 dakikada soydular

Dükkan sahibi Murat Yonta ise: "Yaklaşık 7 milyonluk kaybımız var. Kumandayı kopyalayıp rahat bir şekilde kepenki kaldırmışlar. Bunu nasıl yaptılar şu anda bilemiyoruz. Ekipler de araştırıyor. Polis ekiplerine başından beri yanımızda oldukları ve özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederim" dedi.