Kuyumcuda 7 milyonluk soygun... Anahtarı kopyalayıp 3 dakikada soydular

Kuyumcu soygunu Bakırköy'e bağlı Zeytinlik Mahallesi Halkçı sokakta iki hafta önce meydana geldi. Gece saatlerinde iki ayrı motosikletle 4 şüpheli kuyumcunun önüne gelerek kopyaladıkları anahtarla kepenki kaldırdı.
Kepenki kaldırınca kapı ile karşılaşan 3 soyguncu ellerindeki malzemeler ile kapıyı kırıp içeri girdi. 1 şüpheli ise kapıda kontrolü sağladı.
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. İncelemelerin ardından polis ekipleri tarafından şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı.
Dükkan sahibi Murat Yonta ise: "Yaklaşık 7 milyonluk kaybımız var. Kumandayı kopyalayıp rahat bir şekilde kepenki kaldırmışlar. Bunu nasıl yaptılar şu anda bilemiyoruz. Ekipler de araştırıyor. Polis ekiplerine başından beri yanımızda oldukları ve özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederim" dedi.