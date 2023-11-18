Kuyumcuda 7 milyonluk soygun! Anahtarı kopyalayıp 3 dakikada soydular | Video 18.11.2023 | 14:54 Bakırköy'de kumanda kopyalama yöntemi ile bir kuyumcuya giren şahıslar yaklaşık 7 milyon değerinde altınları 3 dakika içerisinde çalarak kayıplara karıştı. Polis ekipleri motosikletli ve maskeli 4 şahsı yakalamak için çalışma başlattı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kuyumcu soygunu Bakırköy'e bağlı Zeytinlik Mahallesi Halkçı sokakta iki hafta önce meydana geldi. Gece saatlerinde iki ayrı motosikletle 4 şüpheli kuyumcunun önüne gelerek kopyaladıkları anahtarla kepenki kaldırdı.

Kepenki kaldırınca kapı ile karşılaşan 3 soyguncu ellerindeki malzemeler ile kapıyı kırıp içeri girdi. 1 şüpheli ise kapıda kontrolü sağladı.

3 DAKİKADA 7 MİLYONLUK ALTINI VALİZLERE DOLDURDULAR

Hızlı bir şekilde kuyumcunun içerisine giren 3 şüpheli ellerindeki valizlere tezgah üzerinde bulunan altın ve ziynet eşyalarını doldurdu ve geldikleri motosikletlerle kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. İncelemelerin ardından polis ekipleri tarafından şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı.

Dükkan sahibi Murat Yonta ise: "Yaklaşık 7 milyonluk kaybımız var. Kumandayı kopyalayıp rahat bir şekilde kepenki kaldırmışlar. Bunu nasıl yaptılar şu anda bilemiyoruz. Ekipler de araştırıyor. Polis ekiplerine başından beri yanımızda oldukları ve özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederim" dedi.