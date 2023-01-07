Kuyuya düşen baba ile oğula acı veda

Manisa'nın Salihli ilçesinde sondaj kuyusuna düşen ve baba ve 2 yaşındaki oğlu gözyaşları arasında son yolculuklarına uğurlandı. 5 Ocak'ta Barış Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 2 yaşındaki Batu Demir, evlerinin karşısındaki arazide oynadığı sırada site yönetimi tarafından zeytin ağaçlarını sulamak için açtırılan yaklaşık 50 metre derinliğindeki sondaj kuyusuna düşmüştü. Oğlu Batu'nun kuyuya düştüğünü gören baba Aytuğ Demir de (28) oğlunu kurtarmak için ayakkabılarını çıkarıp kuyuya atlamıştı.Baba ve oğlunun cansız bedenlerine 10 saat süren çalışma sonrasında ulaşılmıştı. Baba ve oğlu için dün Hamidiye Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazına Manisa Valisi Yaşar Karadeniz ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Palabıyık'ın yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Törene tekerlekli sandalyeyle katılan anne Yağmur Demir'i yakınları teselli etmeye çalıştı. Demir, eşini ve oğlunu fotoğraflarını öperek uğurladı. Kılınan cenaze namazının ardından Aytuğ Demir ve oğlu Batu'nun cenazeleri, Karaağaç Mezarlığı'na defnedildi./ SABAH