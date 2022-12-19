Haberler Yaşam Haberleri KYK taahhütname onayı ne zaman ve nasıl yapılır? 2022-2023 KYK burs/kredi taahhütname onaylama ekranı ve son tarih!
Giriş Tarihi: 19.12.2022 13:35

KYK taahhütname onayı ne zaman ve nasıl yapılır? 2022-2023 KYK burs/kredi taahhütname onaylama ekranı ve son tarih!

Üç aylık ödenecek burs ve kredi ücretleri öncesinde öğrenciler, burs ve öğrenim kredisi aldıklarını bildiren bir taahhütname onayı verecek. E devlet üzerinden gerçekleştirilen işlemler ödemelerin öncesinde tamamlanacak. Adaylar KYK taahhütname onayı ne zaman ve nasıl yapılır soruları yanıt arıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi Yurtlar Kurumu bünyesinde gerçekleşen işlemlerin bir de son günü olacak. Peki, KYK taahhütname onayı son gün ne zaman, nedir, olmazsa ne olur? İşte, 2022-2023 KYK burs/kredi taahhütname onaylama ekranı ve son tarih hakkında merak edilenler…

KYK taahhütname onayı ne zaman ve nasıl yapılır? 2022-2023 KYK burs/kredi taahhütname onaylama ekranı ve son tarih!

KYK burs taahhütname onaylama işlemleri başladı. Açıklanan sonuçların ardından ilk defa öğrenim bursu/kredisi almaya hak kazanan öğrenciler e devlet taahhütname onayı ekranı üzerinden işlemlerini gerçekleştirecekler. KYK burs/kredi taahhütname onayı nasıl yapılır sorusu yanıt aramaya başladı. Öğrencilerin ödeme alabilmesi için bu adımın tamamlanması gerekiyor. KYK taahhütname onaylama e devlet ekranı ziyaret ediliyor. Peki, 2022-2023 KYK burs taahhütname onayı nasıl yapılır? İşte, detaylar…

KYK BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Bakan Kasapoğlu tarafından duyurulan sonuçlar e devlet üzerinden adayların erişimine sunuldu:

KYK BURS BAŞVURU SONUCU SORGULAMA E DEVLET EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

KYK BURS TAAHHÜTNAME ONAYI NEDİR?

Burs/kredi kazanan öğrencilerin bu haktan yararlanabilmesi için e-Devlet üzerinden taahhütnameyi mutlaka onaylaması gerekiyor. (Taahhütname onayı e-Devlet mobil uygulamasından yapılamamaktadır.)

Değerlendirme sonucunda burs veya kredi tahsisi yapılan öğrencilerin yapacakları iş ve işlemler sonuç açıklama sayfasında ayrıntılı olarak yer almaktadır. Burs veya kredi almaya hak kazanan öğrencilerin belirtilen tarihler arasında e-Devlet üzerinden burs/kredi onay işlemi ekranında yer alan "taahhütname onayı" işlemini yapmaları gerekmektedir.

TAAHÜTNAME ONAYI NASIL YAPILIR?

Burs/kredi hakkı kazanan öğrencilerin belirlenen tarihe kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini okuyup onaylamaları gerekiyor. Taahhütname onayı e-Devlet mobil uygulamasından yapılamıyor.

Burs/kredi tahsis edilen 15-18 yaş arası öğrenciler anne/babalarının e-Devlet şifreleriyle burs/kredi taahhütnamesi için veli onayını tamamlamalarının ardından kendi e-Devlet şifreleriyle taahhütname onayını gerçekleştirebilecek.

KYK TAAHHÜTNAME ONAYLAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

2022-2023 KYK BURS VE KREDİ ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

KYK lisans bursu 850 TL'den 1250 liraya

Yüksek Lisans burs ücreti 1700 TL'den 2 bin 500 liraya

Doktora burs miktarı ise 2 bin 550 TL'den 3 bin 750 TL'ye yükseltildi.

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KYK taahhütname onayı ne zaman ve nasıl yapılır? 2022-2023 KYK burs/kredi taahhütname onaylama ekranı ve son tarih!
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