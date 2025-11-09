LA LİGA’DA DEV MAÇ! Rayo Vallecano - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Gözler Arda Güler’de!

İspanya La Liga'da heyecan dorukta! Real Madrid, zorlu bir deplasman mücadelesi için Rayo Vallecano'ya konuk oluyor. Taraftarlar, "Rayo Vallecano - Real Madrid maçı ne zaman, hangi saatte ve hangi kanalda canlı izlenebilecek?" sorusuna yanıt arıyor. Öte yandan gözler, milli yıldızımız Arda Güler'in sahada olup olmayacağına çevrildi. İşte devlerin maçı ile ilgili emrak edilenler...
RAYO VALLECANO - REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN?
LaLiga'nın dikkat çeken karşılaşmasında Rayo Vallecano ile Real Madrid, Campo de Futbol de Vallecas Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Mücadele 9 Kasım Pazar günü saat 18.15'te başlayacak.
ARDA GÜLER 11'DE Mİ?
Xabi Alonso yönetiminde form grafiğini her geçen maç yükselten Arda Güler'in, LaLiga'daki Rayo Vallecano karşılaşmasına da ilk 11'de başlaması bekleniyor. Özellikle Mbappe ile yakaladığı uyum dikkat çekerken, genç yıldızın sahaya ilk dakikadan itibaren çıkmasına kesin gözüyle bakılıyor.