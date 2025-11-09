LA LİGA’DA DEV MAÇ! Rayo Vallecano - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Gözler Arda Güler’de!

İspanya La Liga'da heyecan dorukta! Real Madrid, zorlu bir deplasman mücadelesi için Rayo Vallecano'ya konuk oluyor. Taraftarlar, "Rayo Vallecano - Real Madrid maçı ne zaman, hangi saatte ve hangi kanalda canlı izlenebilecek?" sorusuna yanıt arıyor. Öte yandan gözler, milli yıldızımız Arda Güler'in sahada olup olmayacağına çevrildi. İşte devlerin maçı ile ilgili emrak edilenler...