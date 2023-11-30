Lacivert Dergi 107. sayısında “Siyonizm” dosyasıyla raflarda yerini alıyor

Dosyada Ekrem Demirli "Yahudilik muharref olmasaydı ne değişirdi: Tahrif ve nesih üzerinden dinleri düşünmek" başlığıyla Yahudiliği bozulmamış ve tahrif edilmemiş bir din sayınca ne denilmek istendiğini açıkladığı bir yazı kaleme alıyor. Barış Ertem "Siyonizm'in ortaya çıkışı, gelişimi ve İsrail Devleti'nin kurulma süreci" başlığıyla Yahudi devleti fikrini ve Filistin topraklarının işgale giden sürecini anlatıyor. Birol Biçer "Şeytani ideoloji Siyonizm ve yavrusu terör devleti İsrail" başlığıyla Siyonistlerin kurum ve siyasi yapıları üzerinde ne ölçülerde tahakküm kurduğu ve sapkın bir ideoloji ile tahrif edilmiş bir din bir araya getirildiğinde insanların hızlıca insanlıktan çıkabildiklerini anlattığı bir yazı kaleme alıyor. Bercan Tutar "Batı'nın Siyonist İsrail projesinde yeni aşama: Hitlerizm" başlığıyla İsrail ve onu var eden Siyonizm ideolojisinin tarihçesini anlatıyor. Hilmi Demir "Etno-dinci faşizmin "kutsal ulusu" başlığıyla etno-dinci faşizmin ne olduğundan ve amaçlarından bahsediyor. Özcan Hıdır "Netanyahu'nun apokaliptik-teo-politik kehanetleri" başlığıyla Netanyahu başta olmak üzere İsrailli politikacıların yaptığı dini kehanetlere dayalı açıklamaları ele alıyor. Cengiz Tomar "Nüfus ve iskân: Filistin'in işgal tarihi" başlığıyla Filistin'in Yahudilere vatan yapılma projesini anlatıyor. Hakkı Öcal "Nasıl antisiyonist olunur?" isimli yazısında Avrupa ve ABD'nin antisemitik ve antisiyonist diye damgalanmamak için yaptıkları davranışlara değiniyor. Dosyanın diğer makaleleri ise Gökhan Ergür'ün "Gazze'nin kutlu direnişi ve Siyonizm bataklığı" Enis Doko'nun "Batı'nın entelektüel çöküşü" Ali Emre'nin "Filistin: Birlik, dayanışma ve yücelme için müşterek cephe" ve Mustafa Özcan "Filistin meselesinin sahipsizliğinin kökenleri" isimli yazıları oluyor.

Hayat bilgisi bölümünde Saliha Erdim'in "Sınır, haddini bilmektir" başlığıyla insanların sınırlarını korumasının önemini anlatıyor. 3 Soru 3 Cevap'a bu ay "Sanat terapisi sözün yetersiz kaldığı yerde başlar" diyen Arzu Avşar konuk oluyor. İbrahim Altay'ın "İbrahim Efendi'nin Astral Seyahatleri" yazısının bulunduğu dergide bu ay Samet Şahin "Ne demek çiğ et yıkanmaz?" başlığıyla hayvansal gıdalardaki mikroorganizmalardan kurtulmak için yıkama işleminin uygulanmasının yanlış olduğunu anlatıyor.