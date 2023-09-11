Lara’nın yaralanmasına neden olan Go-kart işletmesi hakkında soruşturma başlatıldı

Irak'lı Lara Ali Turki Aljanabad, burada go-kart aracına bindi. Kural gereği başına kask takılmadı. Pistte bir süre aracı süren Aljanabad'ın toplu haldeki saçı bir anda açıldı. Go-kart aracının tekerleri ve motor aksamına dolanan saç, saçlı deriyi başından sıyırıp aldı. Kazayı gören anne Hanan Ridha (37) fenalık geçirirken olay 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Sağlık görevlileri ilk müdahalesini yaptıkları Aljanabad'ı tedavisi için Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

'HAVA SICAK TAKMANA GEREK YOK'

Akdeniz Üniversitesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Estetik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi, saatlerce süren operasyonun ardından Aljanabad'ın saçlı derisi yerine dikti. Servise alınan genç kızın sağlık durumu iyi. Yaşadığı şokun hala etkisinde olan Lara Ali Turki Aljanabad, kaza anına dair bir şey hatırlamadığını söyledi. Sürüş öncesi kendisine kask takmadığını belirten Lara, "Hava sıcak. Takmana gerek yok' dediler. Sürüş anında bir anda saçım açıldı ve motora dolanıp çekildi. Büyük acı yaşadım. O anı anlatamam. Annem o anımı görünce baygınlık geçirdi. Eğlenmek amacıyla ilk defa bindim bu araca, ne olduğunu öğrenmek istemiştim. Olan oldu. Go-karta bindiğim için çok pişmanım" dedi.

Anne Hanan Ridha ise, "Çok üzüldüm. İnşallah diğer aileler benim yaşadığımı yaşamaz" diye konuştu. Ailenin go-kart işletmesinden davacı oldu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaşananların ardından Lara Ali Turki'nin ağır yaralanmasına neden olan Go-kart işletmesi hakkında soruşturma başlatıldı. Yetkililer soruşturma sonrasında gerekli yasal yaptırımların yapılacağını kaydetti. İşletme ise kendilerine yöneltilen suçlamaları kabul etmeyerek, Lara Ali'ye kask takması konusunda uyardıklarını. Ancak havanın sıcak ve nemli olması nedene ile takmadığını kaydettiği öğrenildi.