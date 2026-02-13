Haberler Yaşam Haberleri Lastiği patlayan araç şarampole yuvarlandı
Giriş Tarihi: 13.02.2026

Lastiği patlayan araç şarampole yuvarlandı

Adana’da lastiği patlayınca kontrolden çıkan otomobil, bariyerlere çarpıp 60 metrelik şarampole yuvarlandı. Sürücü Ömer Faruk Şen öldü, annesi yaralandı

Adana'da otoyolda refüje çarpıktan sonra lastiği patlayan otomobil kontrolden çıkarak şarampole yuvarladı. Kazada sürücü ölürken araçtaki annesi yaralandı. Kaza, önceki akşam saat 23.00 sıralarında Seyhan ilçesine bağlı Bahçeşehir Mahallesi Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda meydana geldi.



Ömer Faruk Şen'in (23) kullandığı otomobil, iddiaya göre lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkıp önce refüje, ardından bariyerlere çarpıp şarampolden aşağı yaklaşık 60 metre yuvarlandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri aracın altında sıkışan Ömer Faruk Şen'in hayatını kaybettiğini tespit etti. Sürücünün annesi Seyhan Şen ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

