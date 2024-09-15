LGBT sapkınlığına karşı binler hep bir ağızdan haykırdı: Küresel ve emperyalist örgütler çocuklarımızdan uzak dur!

Toplumun en önemli yapı taşı olan aileyi korumak ve LGBT konusunda duyarlılık oluşturmak amacıyla kurulan Büyük Aile Platformu, Fatih Sarayhane'de "Dursun bu hayasızca akın" sloganıyla Büyük Aile Buluşması mitingini gerçekleştirdi.
Mitinge katılan 7'den 70'e her yaştan insan alanı doldurdu. Mitinge katılanlar, taşıdıkları pankartlarla LGBT'ye karşı önlem alınmasını istedi. Miting öncesinde dünyada LGBT'ye karşı yapılan bilgilendirici videolar ile bu konuda bilimsel çalışma yapanlar ile LGBT'den mağdur olanların yaşadıklarını içeren gösterimler katılımcılara izletildi. Programa AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu da katıldı.
"KENDİ NESLİYLE BARIŞIK NESİLLER BUNU DURDURUR"
Prof. Dr. Nevzat Tarhan, "Fransa'daki olimpiyatlardaki cinsiyetsizlik propagandası, bunun küresel bir kötülük olduğunu gösterdi. Yapmamız gereken bu kötülüğe karşı tepki göstermektir. Küresel olarak zihinlerimizin işgal altında olduğunu görüyoruz. Bunun etkisi yıllar sonra çıkacaktır. Şuan farkına varılırsa, kendi cinsiyetiyle barışık nesiller yetiştirebilirsek buna dur diyebiliriz. Ailede deprem, toplumda çürüme var. Bunu görmeyen gaflet içindedir. Aile ve gençlik politikalarının yeniden revize edilmesi gerekiyor. Şuanda Paris Olimpiyatlarını küresel cinsiyetsizlik propagandasını yapan küresel çetelerle Gazze'de soykırım yapanlar aynı çetelerdir" dedi. Ali Nuri Türkoğlu, "Biz kimsenin ahlak bekçisi değiliz. Biz çocuklarımızın geleceğini korumak için harekete geçmiş bir aileyiz. Bizim çocuklarımızdan ellerinizi çekin. Bu konu çok kötü yerlere gidiyor" diye konuştu.
"SAKALLI KADIN MİNİ ETEKLİ ERKEK İSTEMİYORUZ"
Hristiyan iken İslam'a geçen Macaristanlı aktivist Reka Szilagyi, "Küçük erkek çocukları yarının babaları, küçük kız çocukları yarının anneleri olacak. Biz sakallı kadın, mini etekli erkek istemiyoruz. Çünkü Allah onları öyle yaratmadı. Bize doğal olmayanı dayatmak istiyorlar. LGBT'nin ailemize ve insanlarımıza bulaşmasına izin vermeyelim" açıklamasında bulundu.
"HALKIMIZ DEVLETTEN BUNU YASAKLAYAN KANUN İSTİYOR"
Cumhuriyet Kadınları Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Tülin Oygür, ", "Halkımız, LGBT'nin propagandasının yasaklanmasını sağlayan kanun istiyor. Gençlerimiz kendi bedeniyle kavgalı hale geliyor. Çocuk ve gençlerimizin LGBT ile tutsak alınması demek kutsal aile kurumumuzun ve mili devletin yok edilmesi demektir. Emperyalist küresel lobiler, yeni bir dünya oluşturmaya gayret ediyorlar. Mankurt insanlar topluluğu istiyorlar. Tüketen, haz peşinde koşan başka bir şey bilmeyen köle istiyorlar. Bu sebeple toplumu ayakta tutan değerler yozlaştırılıyor. Bu devasa saldırı devletin alacağı önlemlerle püskürtülür. 24 devlet LGBT'yı yasaklayan kanunlar çıkarttı. Türkiye, 25'inci devlet olacak. Halkımız LGBT propaganda ve örgütlenmesini yasaklayan kanun çıkartılmasını istiyor" açıklamasında bulundu.
BEYAZIT MEYDANI'NA YÜRÜDÜLER
Yapılan konuşmaların ardından Büyük Aile Buluşması mitingine katılanlar Fatih Saraçhane'den Beyazıt Meydanı'na yürüyüşe geçti.