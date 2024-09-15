LGBT sapkınlığına karşı binler hep bir ağızdan haykırdı: Küresel ve emperyalist örgütler çocuklarımızdan uzak dur!





"KENDİ NESLİYLE BARIŞIK NESİLLER BUNU DURDURUR"

Prof. Dr. Nevzat Tarhan, "Fransa'daki olimpiyatlardaki cinsiyetsizlik propagandası, bunun küresel bir kötülük olduğunu gösterdi. Yapmamız gereken bu kötülüğe karşı tepki göstermektir. Küresel olarak zihinlerimizin işgal altında olduğunu görüyoruz. Bunun etkisi yıllar sonra çıkacaktır. Şuan farkına varılırsa, kendi cinsiyetiyle barışık nesiller yetiştirebilirsek buna dur diyebiliriz. Ailede deprem, toplumda çürüme var. Bunu görmeyen gaflet içindedir. Aile ve gençlik politikalarının yeniden revize edilmesi gerekiyor. Şuanda Paris Olimpiyatlarını küresel cinsiyetsizlik propagandasını yapan küresel çetelerle Gazze'de soykırım yapanlar aynı çetelerdir" dedi. Ali Nuri Türkoğlu, "Biz kimsenin ahlak bekçisi değiliz. Biz çocuklarımızın geleceğini korumak için harekete geçmiş bir aileyiz. Bizim çocuklarımızdan ellerinizi çekin. Bu konu çok kötü yerlere gidiyor" diye konuştu.