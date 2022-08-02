LGS 2. Tercih sonuçları 2022 ne zaman açıklanacak? Lise nakil LGS 2. Nakil başvuru ekranı MEB!

LGS 2. Tercih sonuç tarihi MEB takvimi ile belli oldu. LGS 2. Nakil başvuruları sürüyor. Lise nakil başvurularının son gününü öğrenmek isteyenler LGS 2. Nakil başvuru tarihleri hakkında araştırmalara başladı. 2022 Yılı Ortaöğretim Kurumlarına Yerleştirmeye Esas 1. Nakil sonuçları sorgulaması e-Okul VBS ekranı üzerinden gerçekleşiyor. Peki, LGS 2. Tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi gün? İşte, LGS 2. Tercih sonuçları sorgulama ekranı…
LİSE 2. NAKİL BAŞVURU TARİHLERİ 2022
Yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvuruları 1 Ağustos ve 5 Ağustos tarihleri aralığında alınacak.
Boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvuruları 9-17 Ağustos tarihleri aralığında alınacak.
LGS 2. TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Tercih sonuçları 8 Ağustos 2022 Pazartesi günü açıklanacak.
Yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullara tercihte bulunan ve ilk yerleştirmede tercihine yerleşen öğrencilerin yerleştirmeye esas nakil tercih dönemlerinde kayıt alanından okul ve farklı tür tercih etme zorunluluğu bulunmayacak.
Tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil tercihlerinde ilk 2 okulu kayıt alanından seçmek kaydıyla en fazla 3 okul tercihinde bulunabilecek. Yapılan tercihlerde aynı okul türünden en fazla 2 okul seçilebilecek.
LGS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ