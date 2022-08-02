LGS 2. Tercih sonuçları 2022 ne zaman açıklanacak? Lise nakil LGS 2. Nakil başvuru ekranı MEB!

LGS 2. Tercih sonuç tarihi MEB takvimi ile belli oldu. LGS 2. Nakil başvuruları sürüyor. Lise nakil başvurularının son gününü öğrenmek isteyenler LGS 2. Nakil başvuru tarihleri hakkında araştırmalara başladı. 2022 Yılı Ortaöğretim Kurumlarına Yerleştirmeye Esas 1. Nakil sonuçları sorgulaması e-Okul VBS ekranı üzerinden gerçekleşiyor. Peki, LGS 2. Tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi gün? İşte, LGS 2. Tercih sonuçları sorgulama ekranı…