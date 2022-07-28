Haberler Yaşam Haberleri LGS boş kontenjanlar, taban puanları ve yüzdelik dilimleri 2022! MEB e okul ile LGS lise boş kontenjan sorgulama ekranı!
Giriş Tarihi: 28.7.2022 16:02 Son Güncelleme: 28.7.2022 16:03

LGS boş kontenjanlar, taban puanları ve yüzdelik dilimleri 2022! MEB e okul ile LGS lise boş kontenjan sorgulama ekranı!

LGS boş kontenjanlar ve taban puanları bilgisi MEB ile paylaşıldı. Geçtiğimiz günlerde açıklanan LGS tercih sonuçları ardından lise 2. Tercihler kapsamında yapılacak yerleştirme sorgulanıyor. Bu noktada öğrenci ve veliler lise boş kontenjan sorgulama işlemlerine başladı. LGS nakil işlemleri konusunda etkili olacak LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri de erişime açılmış durumda. MEB ile LGS boş kontenjan sorgulama devam ediyor. MEB e okul VBS ile 2022 LGS boş kontenjanlar ve taban puanları…

LGS boş kontenjanlar, taban puanları ve yüzdelik dilimleri 2022! MEB e okul ile LGS lise boş kontenjan sorgulama ekranı!

LGS lise boş kontenjan sorgulama ekranı MEB ile öğrenci ve velilerin kullanımına sunuldu. LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri de lise nakil işlemleri konusunda araştırılan ilk adım oluyor. Lise kayıt tarihlerine kadar tamamlanacak süreçte nakil ve kayıt işlemi yapmak isteyenler LGS boş kontenjanları 2022 tablosunu araştırıyor. İşte, MEB ile 2022 LGS lise boş kontenjanlar, taban puanları ve yüzdelik dilimler…

LGS BOŞ KONTENJANLAR VE TABAN PUANLARI 2022

Lise tercih sonuçları ardından sorgulanan boş kontenjanlar, taban puanları ve yüzdelik dilimler MEB ile açıklandı. İşte sorgulama ekranı:

LGS BOŞ KONTENJAN SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

LGS LİSE TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLER 2022

LGS yerleştirmelerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Özer, şunları kaydetti:

Bu yıl 8. sınıftan mezun olan 1 milyon 236 bin 308 öğrencinin 1 milyon 31 bin 799'u Merkezi Sınav'a katıldı ve 1 milyon 8 bin 139 öğrenci ilk yerleştirme için tercihte bulundu. Bu öğrencilerden 951 bin 703'ü yani yaklaşık yüzde 95'i tercih ettiği okullardan birine yerleştirildi.

2021 yılındaki ilk yerleştirme döneminde tercih yapan öğrencilerden yüzde 93'ü ortaöğretim kurumlarına yerleştirildiği dikkate alındığında bunun önemli bir iyileştirme olduğu görülüyor. Bu süreç, ilk adımda daha fazla öğrencinin ortaöğretim kurumlarına yerleştirilmesi ve yerleştirme sürecine yönelik memnuniyetin artırılması açısından olumlu bir gelişme."

LGS NAKİL İŞLEMLERİ 2022 TAKVİMİ

Yerleştirmeye esas nakil işlemleri 01 Ağustos - 08 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacak. Takvim şu şekilde:

Yerleştirmeye Eas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 25-29 Temmuz 2022

Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı: 1 Ağustos 2022

Yerleştirmeye Esas 2.Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 1-5 Ağustos 2022

Yerleştirmeye Esas 2.Nakil Sonuçlarının İlanı: 8 Ağustos 2022

Hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak ve 19 Ağustos 2022'de yerleştirme süreci tamamlanacak.

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LGS boş kontenjanlar, taban puanları ve yüzdelik dilimleri 2022! MEB e okul ile LGS lise boş kontenjan sorgulama ekranı!
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