Haberler Yaşam Haberleri LGS sonuçları erişime açıldı! MEB ile LGS lise sınav sonuçları 2022 sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 30.6.2022 09:56 Son Güncelleme: 30.6.2022 10:00

LGS sonuçları erişime açıldı! MEB ile LGS lise sınav sonuçları 2022 sorgulama ekranı

LGS sonuçları erişime açıldı! MEB ile LGS lise sınav sonuçları 2022 sorgulama ekranı

LGS sonuçları açıklandı! Liselere Geçiş Sistemi kapsamında düzenlenen LGS sınavı sonrası binlerce aday heyecanlı bekleyişe geçmişti. Milli Eğitim Bakanlığı daha önce yaptığı duyuruda LGS sınav sonuçlarının 30 Haziran 2022 tarihinde açıklanacağını belirtmişti. Sabah saatlerinde MEB tarafından yapılan son dakika açıklaması ile birlikte LGS sonuçları açıklandı. Aldıkları puanı öğrenmek isteyen adaylar, LGS sınav sonuçları sorgulama ekranı araştırmasını gerçekleştiriyor. İşte Meb.gov.tr ile 30 Haziran LGS sınav sonucu sorgulama ekranı

Liseye Geçis Sınavı (LGS) sonuçları için heyecanlı bekleyiş bu sabah sona erdi. Milli Eğitim Bakanlığı resmi internet sitesinde saat 08:30'da LGS sonuçları sorgulama ekranını erişime açtı. 5 Haziran Pazar günü gerçekleştirilen ve 1 milyon 243 bin 801 adayın katıldığı LGS sonuçları sorgulama ekranını aşağıdan görüntüleyebilirsiniz. İşte, meb.gov.tr ile LGS sonuçları 2022 sorgulama ekranı…

LGS SONUÇLARI AÇIKLANDI

LGS sonuçları açıklandı!

SON DAKİKA! LGS sonuçları açıklandı! Meb.gov.tr ile LGS sonuçları sorgulama ekranı erişime açıldı | Video

LGS SONUÇ TARİHİ İÇİN GERİ SAYIM SONA ERDİ!

5 Haziran Pazar günü düzenlenen LGS sınavına bu yıl 1 milyon 243 bin 801 öğrencinin katılım göstereceği Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanmıştı.

LGS SORGULAMA EKRANI

İki oturumdan oluşan sınavda adaylar zorlu sorular karşısında adeta ter döktü. İyi bir lisede eğitim almak isteyen öğrenciler şimdi çalışmalarının karşılığını almak için gözünü LGS sonuç sorgulama ekranına çevirdi.

PUANLAR NASIL HESAPLANACAK?

Sınavda ilk oturum 09.30'da, ikincisi 11.30'da yapıldı. Öğrencilere toplamda 155 dakika verildi.

MEB'in puan hesaplama sistemine göre yüz binlerce öğrencinin katılım gösterdiği sınavda 3 yanlış 1 doğruyu gördü ve adayların puanları bu kural göz önüne alınarak hesaplandı.

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LGS NEDİR?

Bilindiği üzere; Liselere Geçiş Sistemi, Türkiye'de Millî Eğitim Bakanlığı tarafından 2017-2018 eğitim öğretim yılı ile uygulanmaya başlanan ve her yıl yapılan liseye geçiş sınavı sistemidir.

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MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI DUYURACAK!

Türkiye genelinde 5 Haziran'da düzenlenen LGS sınavının geride kalmasıyla adaylar şimdi LGS sınav sonuçları için gelecek son dakika açıklamasını bekliyor. Sonuçlar "www.meb.gov.tr" internet adresinde açıklanacak...

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LGS sonuçları erişime açıldı! MEB ile LGS lise sınav sonuçları 2022 sorgulama ekranı
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