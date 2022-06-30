Liseye Geçis Sınavı (LGS) sonuçları için heyecanlı bekleyiş bu sabah sona erdi. Milli Eğitim Bakanlığı resmi internet sitesinde saat 08:30'da LGS sonuçları sorgulama ekranını erişime açtı. 5 Haziran Pazar günü gerçekleştirilen ve 1 milyon 243 bin 801 adayın katıldığı LGS sonuçları sorgulama ekranını aşağıdan görüntüleyebilirsiniz. İşte, meb.gov.tr ile LGS sonuçları 2022 sorgulama ekranı…

LGS SONUÇLARI AÇIKLANDI

LGS sonuçları açıklandı!

SON DAKİKA! LGS sonuçları açıklandı! Meb.gov.tr ile LGS sonuçları sorgulama ekranı erişime açıldı | Video

LGS SONUÇ TARİHİ İÇİN GERİ SAYIM SONA ERDİ!

5 Haziran Pazar günü düzenlenen LGS sınavına bu yıl 1 milyon 243 bin 801 öğrencinin katılım göstereceği Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanmıştı.

LGS SORGULAMA EKRANI