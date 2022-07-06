LGS taban puanları 2022, milyonlarca öğrencinin gündemindeki yerini koruyor. LGS sınavına katılım gösteren ve aldıkları puan neticesinde bir okula yerleşmek isteyen öğrenciler, MEB Lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri ile 'Meslek lisesi taban puanları, İmam Hatip Lisesi taban puanları, Fen ve Anadolu Lisesi taban puanları' araştırılıyor. İşte, MEB lise taban puanları listesi ile Meslek, İmam Hatip, Fen ve Anadolu Lisesi taban puanları…
SON DAKİKA: LGS TERCİHLERİ BAŞLADI!
MEB son dakika duyurdu: 2022 lise tercihleri başladı. LGS tercih robotu ile işlemleri gerçekleştirmek için:
E OKUL LGS TERCİH EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?
30 Haziran 2022 tarihinde açıklanan 2022 LGS sonuçları ardından gözler tercih işlemlerine yönelmişti. MEB takvimi ile tercih tarihleri de netleşti.
LGS tercih kılavuzu ile belirlenen süreç şu şekilde ilerleyecek:
Lise tercihleri 4-20 Temmuz tarihleri arasında son gün 17.00'ye kadar yapılacak
Yerleştirme sonuçları 25 Temmuz'da açıklanacak.
LGS TERCİH NASIL YAPILIR?
Merkezî yerleştirme; merkez sınavla öğrenci alan fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, özel program ve proje uygulayan eğitim kurumları/proje okulları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına tercihler doğrultusunda merkezî sınav puanı üstünlüğüne göre yapılacak. Öğrenciler, sınavla öğrenci alan okullar listesinden 10 okula kadar tercih yapabilecek.
Öğrenciler, Bakanlığın kullanıma açtığı tercih robotuyla istedikleri yüzdelik dilim aralıklarında hem il hem de ülke düzeyinde okul listelerini ve okullarla ilgili detaylı bilgileri görebilecek. Tercih robotuyla okul türleri, il, ilçe ve 2021'e ait yüzdelik dilimlerine göre arama yapılabiliyor.
LİSE TABAN PUANLARI 2022
İstedikleri okullara başvuruda bulunmak isteyen 8. Sınıf öğrencileri lise taban puanları, yüzdelik dilimleri ve kontenjanları için MEB listesine başvuruyor:
YEREL YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?
Kılavuza göre, "8'inci sınıfta özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı" kriteri, merkezî yerleştirme ve yerel yerleştirme kriterlerinden çıkartıldı.
Sınavla öğrenci alan okullarda merkezî sınav puanının eşitliği hâlinde yerleştirme; sırasıyla Okul Başarı Puanı (OBP) üstünlüğü, sırasıyla 8'inci, 7'nci ve 6'ncı sınıflardaki Yıl Sonu Başarı Puanı (YBP) üstünlüğü, tercih önceliği ve öğrencinin doğum tarihine göre yaşı küçük olana bakılarak yapılacak.
Yerel yerleştirmede ise okulların türü, kontenjanı, bulundukları yere göre oluşturulan ortaöğretim kayıt alanı ile öğrencilerin ikamet adresleri ve okul başarı puanları gibi kriterler göz önünde bulundurulacak.