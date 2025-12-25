Libya heyetinden Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına kaza ziyareti

Esenboğa Havalimanı'ndan kalkış yapan ve Libya askeri heyetini taşıyan uçağın Ankara'nın Haymana ilçesinde düşmesinin ardından başlatılan adli soruşturma sürerken, Libya'dan gelen üst düzey adli ve kriminal yetkililer Ankara'da temaslarda bulundu.

GELİNEN AŞAMA ANLATILDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gerçekleştirilen ziyarette, Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaköse'nin başkanlığında görevli Cumhuriyet başsavcı vekili ve Cumhuriyet savcıları hazır bulundu. Libya Kriminal Dairesi Başkanı Tümgeneral Mahmut Aşur ve beraberindeki heyete, yürütülen soruşturmanın mevcut durumu, yapılan işlemler ve teknik incelemelere ilişkin bilgilendirme yapıldı.

MEVZUATIN ÖNGÖRDÜĞÜ USULLER ÇERÇEVESİNDE BİLGİ PAYLAŞIMI YAPILACAK

Görüşmelerde, kazaya ilişkin soruşturmanın şeffaf ve etkin şekilde yürütülmesi amacıyla Türkiye ve Libya'nın ortak çalışma isteği ve iradesi teyit edildi. Mevzuatın ön gördüğü usuller çerçevesinde bilgi paylaşımı yapılabileceği bildirildi.