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Giriş Tarihi: 19.10.2026 07:13

Lille - Galatasaray maçı hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi Lille Galatasaray maçı yayın kanalı ve saati

Lille - Galatasaray maçı öncesinde karşılaşmanın tarihi, başlama saati ve canlı yayın kanalı futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Fransa deplasmanına çıkacak sarı-kırmızılı ekibin mücadelesini ekran başından takip etmek isteyenler, maç programı ve yayın ayrıntılarını araştırıyor.Lille - Galatasaray maçı hangi kanalda, ne zaman?

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Lille - Galatasaray maçı hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi Lille Galatasaray maçı yayın kanalı ve saati
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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki üçüncü maçında Fransa temsilcisi Lille ile karşı karşıya gelecek. Deplasmanda oynanacak mücadele öncesinde sarı-kırmızılı takımın karşılaşma takvimi ve yayın detayları merak konusu oldu. Maçı canlı takip etmek isteyen futbolseverler, Lille - Galatasaray karşılaşmasının oynanacağı gün, başlama saati ve yayıncı kanal hakkında bilgi arıyor.

LILLE - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Pierre-Mauroy Stadyumu'nda oynanacak Lille - Galatasaray maçı 21 Ekim 2026 Çarşamba günü saat 19.45'te başlayacak.

LILLE - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. haftası kapsamında oynanacak Lille - Galatasaray maçı TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

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GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ TAKVİMİ

21 Ekim | Lille - Galatasaray 19.45

3 Kasım | Galatasaray - Stuttgart 20.45

24 Kasım | Galatasaray - Aston Villa 20.45

8 Aralık | AEK - Galatasaray 23.00

19 Ocak | Galatasaray - Feyenoord 20.45

27 Ocak | PSG - Galatasaray 23.00

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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Lille - Galatasaray maçı hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi Lille Galatasaray maçı yayın kanalı ve saati
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