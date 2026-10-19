Lille - Galatasaray maçı hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi Lille Galatasaray maçı yayın kanalı ve saati

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki üçüncü maçında Fransa temsilcisi Lille ile karşı karşıya gelecek. Deplasmanda oynanacak mücadele öncesinde sarı-kırmızılı takımın karşılaşma takvimi ve yayın detayları merak konusu oldu. Maçı canlı takip etmek isteyen futbolseverler, Lille - Galatasaray karşılaşmasının oynanacağı gün, başlama saati ve yayıncı kanal hakkında bilgi arıyor.