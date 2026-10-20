Lille - Galatasaray maçı ne zaman, ertelendi mi? UEFA Şampiyonlar Ligi maç programı!

LİLLE - GALATASARAY MAÇI ERTELENECEK Mİ?

Fransa'da tüm şehirlere yayılan gösteriler, Şampiyonlar Ligi fikstüründeki karşılaşmaların güvenliğini de tartışmaya açtı. Bazı kentlerde sokağa çıkma yasağı kararı alındı. Bu gelişme, Galatasaray'ın deplasman mücadelesinin ertelenmesi ihtimalini beraberinde getirdi.

Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez ise maç takviminde değişiklik yapılmayacağını belirterek "Maçların iptal edilmesi söz konusu değil. Maçlar oynanmaya devam edecek." açıklamasında bulundu.

UEFA'nın mevcut fikstüründe değişiklik bulunmazken karşılaşmanın planlanan gün ve saatte, seyircili olarak oynanması bekleniyor.