Lille - Galatasaray maçı ne zaman, ertelendi mi? UEFA Şampiyonlar Ligi maç programı!

Barcelona karşılaşmasının ardından Avrupa mesaisine Fransa'da devam edecek Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Lille'e konuk olacak. Sarı-kırmızılıların deplasman mücadelesinin yayın programı belli olurken karşılaşmanın ertelenip ertelenmeyeceği de futbolseverlerin yanıt beklediği sorular arasına girdi.
Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona yenilgisinin ardından rotasını Fransa'ya çeviren Galatasaray, Avrupa'daki ilk puanlarını Lille deplasmanında arayacak. Sarı-kırmızılıların lig aşamasındaki üçüncü sınavı 21 Ekim Çarşamba günü saat 19.45'te başlayacak. Fransa temsilcisinin ev sahipliği yapacağı mücadele, Villeneuve-d'Ascq kentindeki Stade Pierre Mauroy'da oynanacak.
Avrupa kupalarında galibiyet arayışını sürdüren Galatasaray'ın Lille karşısındaki mücadelesi, Türkiye'deki futbolseverlerle şifresiz yayın üzerinden buluşacak. Lille - Galatasaray maçı TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak. Karşılaşma, yayıncı kuruluşun dijital platformu tabii üzerinden de takip edilebilecek.
Fransa'da tüm şehirlere yayılan gösteriler, Şampiyonlar Ligi fikstüründeki karşılaşmaların güvenliğini de tartışmaya açtı. Bazı kentlerde sokağa çıkma yasağı kararı alındı. Bu gelişme, Galatasaray'ın deplasman mücadelesinin ertelenmesi ihtimalini beraberinde getirdi.
Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez ise maç takviminde değişiklik yapılmayacağını belirterek "Maçların iptal edilmesi söz konusu değil. Maçlar oynanmaya devam edecek." açıklamasında bulundu.
UEFA'nın mevcut fikstüründe değişiklik bulunmazken karşılaşmanın planlanan gün ve saatte, seyircili olarak oynanması bekleniyor.
Avrupa serüvenine Sporting CP karşısında aldığı 3-1'lik mağlubiyetle başlayan Galatasaray, ikinci hafta mücadelesinde Barcelona'ya 4-1 yenildi. İlk iki karşılaşmasından puan çıkaramayan sarı-kırmızılı ekip, Lille deplasmanında bu tabloyu değiştirmek istiyor.
Fransız temsilcisi de lig aşamasına istediği başlangıcı yapamadı. Real Betis karşısında 3-2 mağlup olan Lille, Arsenal deplasmanından da 3-0'lık yenilgiyle ayrıldı. Böylece iki takım da üçüncü hafta randevusuna ilk puanlarını alma hedefiyle çıkacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 36 takımlı lig aşamasında ilk iki haftayı puansız kapatan Galatasaray, 35. sırada bulunuyor. Fransa temsilcisi Lille ise Real Betis ve Arsenal mağlubiyetlerinin ardından 0 puan ve -4 averajla 34. basamakta yer alıyor.