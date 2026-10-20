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Giriş Tarihi: 20.10.2026 09:51

Lille - Galatasaray maçı ne zaman, ertelendi mi? UEFA Şampiyonlar Ligi maç programı!

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki yeni durağı Fransa olacak. Sarı-kırmızılı ekip, Lille deplasmanında galibiyet hedeflerken Fransa'nın tüm şehirlerine yayılan gösteriler karşılaşmanın ertelenme ihtimalini de gündeme getirdi. Peki, Lille - Galatasaray maçı ertelendi mi, ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte, karşılaşmaya dair detaylar...

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Lille - Galatasaray maçı ne zaman, ertelendi mi? UEFA Şampiyonlar Ligi maç programı!
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Barcelona karşılaşmasının ardından Avrupa mesaisine Fransa'da devam edecek Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Lille'e konuk olacak. Sarı-kırmızılıların deplasman mücadelesinin yayın programı belli olurken karşılaşmanın ertelenip ertelenmeyeceği de futbolseverlerin yanıt beklediği sorular arasına girdi.

LİLLE - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona yenilgisinin ardından rotasını Fransa'ya çeviren Galatasaray, Avrupa'daki ilk puanlarını Lille deplasmanında arayacak. Sarı-kırmızılıların lig aşamasındaki üçüncü sınavı 21 Ekim Çarşamba günü saat 19.45'te başlayacak. Fransa temsilcisinin ev sahipliği yapacağı mücadele, Villeneuve-d'Ascq kentindeki Stade Pierre Mauroy'da oynanacak.

LİLLE - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Avrupa kupalarında galibiyet arayışını sürdüren Galatasaray'ın Lille karşısındaki mücadelesi, Türkiye'deki futbolseverlerle şifresiz yayın üzerinden buluşacak. Lille - Galatasaray maçı TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak. Karşılaşma, yayıncı kuruluşun dijital platformu tabii üzerinden de takip edilebilecek.

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LİLLE - GALATASARAY MAÇI ERTELENECEK Mİ?

Fransa'da tüm şehirlere yayılan gösteriler, Şampiyonlar Ligi fikstüründeki karşılaşmaların güvenliğini de tartışmaya açtı. Bazı kentlerde sokağa çıkma yasağı kararı alındı. Bu gelişme, Galatasaray'ın deplasman mücadelesinin ertelenmesi ihtimalini beraberinde getirdi.

Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez ise maç takviminde değişiklik yapılmayacağını belirterek "Maçların iptal edilmesi söz konusu değil. Maçlar oynanmaya devam edecek." açıklamasında bulundu.

UEFA'nın mevcut fikstüründe değişiklik bulunmazken karşılaşmanın planlanan gün ve saatte, seyircili olarak oynanması bekleniyor.

GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE PUAN DURUMU

Avrupa serüvenine Sporting CP karşısında aldığı 3-1'lik mağlubiyetle başlayan Galatasaray, ikinci hafta mücadelesinde Barcelona'ya 4-1 yenildi. İlk iki karşılaşmasından puan çıkaramayan sarı-kırmızılı ekip, Lille deplasmanında bu tabloyu değiştirmek istiyor.

Fransız temsilcisi de lig aşamasına istediği başlangıcı yapamadı. Real Betis karşısında 3-2 mağlup olan Lille, Arsenal deplasmanından da 3-0'lık yenilgiyle ayrıldı. Böylece iki takım da üçüncü hafta randevusuna ilk puanlarını alma hedefiyle çıkacak.

GALATASARAY VE LİLLE ŞAMPİYONLAR LİGİ PUAN DURUMUNDA KAÇINCI SIRADA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 36 takımlı lig aşamasında ilk iki haftayı puansız kapatan Galatasaray, 35. sırada bulunuyor. Fransa temsilcisi Lille ise Real Betis ve Arsenal mağlubiyetlerinin ardından 0 puan ve -4 averajla 34. basamakta yer alıyor.

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Lille - Galatasaray maçı ne zaman, ertelendi mi? UEFA Şampiyonlar Ligi maç programı!
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