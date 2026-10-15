Lille - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçı!

Şampiyonlar Ligi'nde ilk iki maçından galibiyet çıkaramayan Galatasaray, Lille deplasmanında bu seriye son vermek istiyor. Sarı-kırmızılılar, Fransa'dan üç puanla dönerek Avrupa'daki ilk galibiyetini almayı hedefliyor. Karşılaşma öncesinde maç programına ait bilgiler de futbolseverlerle paylaşıldı.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Fransa'nın Lille takımına konuk olacak. 21 Ekim Çarşamba günü oynanacak karşılaşma, 19.45'te düdüğün çalmasıyla başlayacak.
Galatasaray'ın Fransa'daki Şampiyonlar Ligi mücadelesi TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak. Karşılaşmayı futbolseverler düdüğün çalmasıyla canlı olarak takip edebilecekler. Çarşamba akşamı oynanacak müsabakanın yayın saati 19.45 olarak açıklandı.
Şampiyonlar Ligi'ne istediği başlangıcı yapamayan Galatasaray, ilk haftada Sporting Lizbon deplasmanından 3-1 mağlup ayrıldı. Sarı-kırmızılı ekip, ikinci maçında ise İstanbul'da ağırladığı Barcelona'ya 4-1 yenildi.
Fransız temsilcisi Lille de Avrupa'daki ilk iki sınavından puan çıkaramadı. Real Betis'e 3-2 mağlup olan Lille, Arsenal deplasmanında da 3-0 kaybetti. İki takım da üçüncü hafta öncesinde puansız durumda bulunuyor.
Lille karşılaşmasının ardından Galatasaray'ı Şampiyonlar Ligi'nde art arda iki iç saha maçı bekliyor. Sarı-kırmızılılar, 3 Kasım'da Stuttgart'ı, 24 Kasım'da ise Aston Villa'yı İstanbul'da ağırlayacak.
Galatasaray, 8 Aralık'ta AEK deplasmanına çıkacak. Galatasaray, lig aşamasının son iki maçında ise Feyenoord ve Paris Saint-Germain ile karşılaşacak.