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Giriş Tarihi: 15.10.2026 16:41

Lille - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçı!

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Fransa temsilcisi Lille'e konuk oluyor. Sarı-kırmızılılar, deplasmandan galibiyetle dönmeyi hedeflerken futbolseverler için karşılaşmanın yayın programı da belli oldu. Peki, Lille - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, Şampiyonlar Ligi mücadelesinin canlı yayın bilgileri ve maç programı...

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Lille - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçı!
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Şampiyonlar Ligi'nde ilk iki maçından galibiyet çıkaramayan Galatasaray, Lille deplasmanında bu seriye son vermek istiyor. Sarı-kırmızılılar, Fransa'dan üç puanla dönerek Avrupa'daki ilk galibiyetini almayı hedefliyor. Karşılaşma öncesinde maç programına ait bilgiler de futbolseverlerle paylaşıldı.

LILLE - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Fransa'nın Lille takımına konuk olacak. 21 Ekim Çarşamba günü oynanacak karşılaşma, 19.45'te düdüğün çalmasıyla başlayacak.

LILLE - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Galatasaray'ın Fransa'daki Şampiyonlar Ligi mücadelesi TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak. Karşılaşmayı futbolseverler düdüğün çalmasıyla canlı olarak takip edebilecekler. Çarşamba akşamı oynanacak müsabakanın yayın saati 19.45 olarak açıklandı.

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LILLE - GALATASARAY MAÇI NEREDE OYNANACAK?

İki takımın Avrupa randevusuna Fransa'nın Villeneuve-d'Ascq kentindeki Pierre-Mauroy Stadyumu ev sahipliği yapacak. Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Galatasaray'ı ağırlayacak.

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GALATASARAY VE LILLE ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE KAÇ PUANDA?

Şampiyonlar Ligi'ne istediği başlangıcı yapamayan Galatasaray, ilk haftada Sporting Lizbon deplasmanından 3-1 mağlup ayrıldı. Sarı-kırmızılı ekip, ikinci maçında ise İstanbul'da ağırladığı Barcelona'ya 4-1 yenildi.

Fransız temsilcisi Lille de Avrupa'daki ilk iki sınavından puan çıkaramadı. Real Betis'e 3-2 mağlup olan Lille, Arsenal deplasmanında da 3-0 kaybetti. İki takım da üçüncü hafta öncesinde puansız durumda bulunuyor.

GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE SIRADAKİ RAKİPLERİ KİMLER?

Lille karşılaşmasının ardından Galatasaray'ı Şampiyonlar Ligi'nde art arda iki iç saha maçı bekliyor. Sarı-kırmızılılar, 3 Kasım'da Stuttgart'ı, 24 Kasım'da ise Aston Villa'yı İstanbul'da ağırlayacak.

Galatasaray, 8 Aralık'ta AEK deplasmanına çıkacak. Galatasaray, lig aşamasının son iki maçında ise Feyenoord ve Paris Saint-Germain ile karşılaşacak.

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Lille - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçı!
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