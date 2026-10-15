Lille - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçı!

GALATASARAY VE LILLE ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE KAÇ PUANDA?

Şampiyonlar Ligi'ne istediği başlangıcı yapamayan Galatasaray, ilk haftada Sporting Lizbon deplasmanından 3-1 mağlup ayrıldı. Sarı-kırmızılı ekip, ikinci maçında ise İstanbul'da ağırladığı Barcelona'ya 4-1 yenildi.

Fransız temsilcisi Lille de Avrupa'daki ilk iki sınavından puan çıkaramadı. Real Betis'e 3-2 mağlup olan Lille, Arsenal deplasmanında da 3-0 kaybetti. İki takım da üçüncü hafta öncesinde puansız durumda bulunuyor.