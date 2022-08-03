Milli Eğitim Bakanlığı'nın duyurduğu tarihler doğrultusunda LGS Lise 2. Nakil başvuru sonuçları için bekleyişe geçildi. Okulların boş kontenjanlarına ve taban puanlarına göre gerçekleştirilen başvuruların 6 Ağustos yani yarın sona ereceği bilinirken sonuçların ilan edileceği tarih şimdiden binlerce öğrencinin gündemine geldi. Bu noktada "2022 Lise 2. Nakil sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, belli oldu mu?" gibi soruların yanıtı araştırılmaya başlandı. İşte MEB e-Okul sistemi ile lise 2. Nakil sonuçları sorgulama ve başvuru ekranı…
LİSE 2. NAKİL BAŞVURU TARİHLERİ 2022
Yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvuruları 1 Ağustos ve 5 Ağustos tarihleri aralığında alınacak.
Boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvuruları 9-17 Ağustos tarihleri aralığında alınacak.
LGS 2. TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Tercih sonuçları 8 Ağustos 2022 Pazartesi günü açıklanacak.
Yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullara tercihte bulunan ve ilk yerleştirmede tercihine yerleşen öğrencilerin yerleştirmeye esas nakil tercih dönemlerinde kayıt alanından okul ve farklı tür tercih etme zorunluluğu bulunmayacak.
Tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil tercihlerinde ilk 2 okulu kayıt alanından seçmek kaydıyla en fazla 3 okul tercihinde bulunabilecek. Yapılan tercihlerde aynı okul türünden en fazla 2 okul seçilebilecek.
LGS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ