Milli Eğitim Bakanlığı'nın duyurduğu tarihler doğrultusunda LGS Lise 2. Nakil başvuru sonuçları için bekleyişe geçildi. Okulların boş kontenjanlarına ve taban puanlarına göre gerçekleştirilen başvuruların 6 Ağustos yani yarın sona ereceği bilinirken sonuçların ilan edileceği tarih şimdiden binlerce öğrencinin gündemine geldi. Bu noktada "2022 Lise 2. Nakil sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, belli oldu mu?" gibi soruların yanıtı araştırılmaya başlandı. İşte MEB e-Okul sistemi ile lise 2. Nakil sonuçları sorgulama ve başvuru ekranı…