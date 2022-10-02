Lise alan seçimi sonuçları 2022-2023 e okul sorgulama: Lise alan ve dal seçimi sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Lise alan ve dal seçimi sonuçları e okul VBS ekranı ile araştırılıyor. Meslek lisesi alan seçimi ve Anadolu lisesi dal seçimi öğrenciler tarafından 18-23 Eylül tarihleri arasında gerçekleşti. Şimdi tercih sonuçları için geri sayım başladı. Peki, 2022-2023 lise alan seçimi sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, lise dal seçimi ve alan tercih sonuçları…