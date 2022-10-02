Lise alan seçimi sonuçları 2022-2023 e okul sorgulama: Lise alan ve dal seçimi sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Lise alan ve dal seçimi sonuçları e okul VBS ekranı ile araştırılıyor. Meslek lisesi alan seçimi ve Anadolu lisesi dal seçimi öğrenciler tarafından 18-23 Eylül tarihleri arasında gerçekleşti. Şimdi tercih sonuçları için geri sayım başladı. Peki, 2022-2023 lise alan seçimi sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, lise dal seçimi ve alan tercih sonuçları…
LİSE DAL VE ALAN SEÇİMİ TERCİH İŞLEMLERİ SONA ERDİ!
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen sisteme göre Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarında alanlarını seçen 9. Sınıf öğrencileri 18-23 Eylül tarihlerinde işlemlerini gerçekleştirdi.
Sırada alan ve dal tercih sonuçları yer alıyor.
LİSE ALAN SEÇİMİ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Öğrencilerin lise hayatlarını belirleyecek tercihler yapıldı. MEB açıklaması şöyle:
"MESLEKİ VE TEKNİK ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA AMP 9 UNCU SINIFA YEREL YERLEŞTİRME İLE KAYIT OLAN ÖĞRENCİLERİN MESLEK ALANLARINA GEÇİŞ SONUÇLARINI VELİ BİLGİLERİNDİRME SİSTEMİNE GİRİŞ YAPARAK ÖĞRENEBİLİRSİNİZ."
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