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Giriş Tarihi: 11.10.2026 09:56

Lüks araçların konsollarını kiralık araçlarla çaldılar! 2 şüpheli yakalandı

İstanbul’da 5 ilçede 7 ayrı lüks araçtan konsol hırsızlığı ve bir plaka hırsızlığı gerçekleştiren şüpheliler, polis ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı. Hırsızlık olaylarında kiralık araçların kullanıldığı belirlendi.

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Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Lüks araçların konsollarını kiralık araçlarla çaldılar! 2 şüpheli yakalandı
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İstanbul'un Başakşehir, Sultangazi, Bayrampaşa, Küçükçekmece ve Arnavutköy ilçelerinde meydana gelen 7 ayrı BMW marka araçtan konsol hırsızlığı ile bir plaka hırsızlığı olayına ilişkin çalışma başlatıldı. Yapılan incelemelerde, şüphelilerin olayları kiralık araçlarla gerçekleştirdiği tespit edildi.

ESENLER'DE YAKALANDILAR

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince kimlikleri belirlenen A.T. (27) ve M.C.Y. (25), 7 Ekim 2026'da Esenler'de düzenlenen çalışmayla yakalandı. Şüphelilerden A.T.'nin 8, M.C.Y.'nin ise 8 suç kaydının bulunduğu öğrenildi. Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği'ne götürülen şüpheliler, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

#İSTANBUL
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Lüks araçların konsollarını kiralık araçlarla çaldılar! 2 şüpheli yakalandı
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