Lütfi Elvan kimdir? Eski hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan nereli, kaç yaşında, yeni Maliye Bakanı kim oldu?

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın görevden af talebinin kabul edilmesinin ardından Bakan Elvan'dan boşalan göreve Nureddin Nebati'nin atandığı son dakika olarak duyuruldu. Bu gelişmenin ardından Elvan'a ilişkin bilgiler merak konusu olarak "Lütfi Elvan kimdir, nereli, kaç yaşında?" şeklindeki sorular üzerinden araştırılmaya başlandı.

LÜTFİ ELVAN KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile ilgili detaylar ve tüm bilgiler şöyle;