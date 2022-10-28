Mahkeme heyetine hakarete soruşturma

Yalova Belediyesinde "nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, irtikap, güveni ve görevi kötüye kullanma ve zimmet" suçlarıyla ilgili olarak İçişleri Bakanlığınca başlatılan soruşturmalar kapsamında yaklaşık 3 yıl önce görevinden uzaklaştırılan CHP'li Belediye Başkanı Vefa Salman dün hâkim karşısına çıkmıştı. CHP Genel Başkan Yardımcıları Muharrem Erkek, Seyit Torun, Gamze Akkuş İlgezdi, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Turan Aydoğan ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da duruşmayı takip etmişti. Görülen davada Salman'ın avukatları, CHP'li Salman'ın, tek başına yargılanmasını talep etmiş ve mahkeme heyeti bu talebi red etmişti.

SAYGISIZLIK YAPIP OLAY ÇIKARDILAR

'2NCİ Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin, Salman'ın tek başına yargılanması talebini red etmesi üzerine salonda bulunan Milletvekillerinin de aralarında bulunduğu grup, mahkeme heyetine bağırmaya başlamış ve hakaretler ederek salonu terk etmişti. Tüm bu yaşananların ardından harekete geçen Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı duruşmada ve adliye koridorlarında yaşananlarla ilgili "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret", "yargı görevini yapanı etkilemeye teşebbüs" ve "adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" suçlarından soruşturma açtı.

3'ÜNÜN DOSYTALARI AYRILDI

Mahkemeye heyetine hakaret eden grubun içerisinde yer alan CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ile CHP Mersin Milletvekilli Ali Mahir Başarır ve İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan'ın dosyalarının, milletvekili olmaları nedeniyle ayrılarak soruşturma için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine karar verildi. Soruşturma kapsamında diğer şüphelilerin ise tek tek belirleneceği öğrenildi.