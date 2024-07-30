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Giriş Tarihi: 30.7.2024 10:44 Son Güncelleme: 30.7.2024 10:44

Malatya'da elektrik akımına kapılan şahıs hayatını kaybetti

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde elektrik akımına kapılan 40 yaşındaki şahıs hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İHA
Malatya’da elektrik akımına kapılan şahıs hayatını kaybetti

Olay, 04.10 sıralarında Yeşilyurt ilçesine bağlı Gündüzbey Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Cevdet Yavuz Caddesi üzerinde yerde hareketsiz bir şekilde yatan bir kişiyi görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde ismi Nihat Güney (40) olduğu tespit edilen şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Bölgede bulunan aydınlatma direğinde akıma kapıldığı değerlendirilen şahsın cenazesi olay yerindeki incelemelerinin ardından adli tıp kurumuna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Malatya'da elektrik akımına kapılan şahıs hayatını kaybetti
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