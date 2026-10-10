Malatya’da panik dolu anlar! Otomobille kamyonet çarpıştı: Yayalar savrulan araçlardan böyle kurtuldu!

OTOMOBİLLE KAMYONET ÇARPIŞTI

Kazada kamyonetin sürücüsü yaralandı. Çevredekilerini ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ş.G. ekiplerin ilk müdahalesi sonrası Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.