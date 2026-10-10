Haberler Yaşam Haberleri Malatya’da panik dolu anlar! Otomobille kamyonet çarpıştı: Yayalar savrulan araçlardan böyle kurtuldu!
Giriş Tarihi: 10.10.2026 11:24

Malatya’da panik dolu anlar! Otomobille kamyonet çarpıştı: Yayalar savrulan araçlardan böyle kurtuldu!

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen kaza yürekleri ağza getirdi. Otomobille çarpışan kamyonetin sürücüsü yaralandı. Bu sırada yolun karşısına geçen 2 kadının savrulan araçların altında kalmaktan son anda kurtulduğu anlar kameraya yansıdı. İşte detaylar…

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Malatya’da panik dolu anlar! Otomobille kamyonet çarpıştı: Yayalar savrulan araçlardan böyle kurtuldu!
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Kaza, dün Karakavak Mahallesi Fahri Kayahan Caddesi'nde meydana geldi. Ş.G. yönetimindeki 44 AK 008 plakalı kamyonetle A.T.A.'nın kullandığı 44 AFV 672 plakalı otomobil, trafik ışıklarının bulunduğu kavşakta çarpıştı.

OTOMOBİLLE KAMYONET ÇARPIŞTI

Kazada kamyonetin sürücüsü yaralandı. Çevredekilerini ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ş.G. ekiplerin ilk müdahalesi sonrası Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

ÖLÜMDEN SANİYELERLE KURTULDULAR

Bu sırada trafikteki başka bir aracın araç içi kamerasına yansıyan kazada, yolun karşısına geçen 2 kadının savrulan araçların altında kalmaktan son anda kurtulduğu anlar görüldü.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#YEŞİLYURT #MALATYA

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Malatya’da panik dolu anlar! Otomobille kamyonet çarpıştı: Yayalar savrulan araçlardan böyle kurtuldu!
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