Malatya’ya şehit ateşi düştü

İzmir'in Menemen ilçesi 57'nci Tugay Komutanlığı'nda görev yapan Malatyalı Topçu Uzman Çavuş Mehmet Kökcü, geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede şehit oldu.
Şehit Uzman Çavuş Kökcü baba ocağı Yeşilyurt ilçesi Yakınca Mahallesi'nde yaşayan ailesine verildi. Askeri yetkililer Oğuz Kağan Caddesi üzerinde ikamet eden aileye acı haberi ulaştırırken, apartmana itfaiye ekipleri tarafından Türk bayrağı asıldı.
Şehit Uzman Çavuş Mehmet Kökcü'nün, yarın ikindi namazının ardından Şehir Mezarlığı'nda tören düzenleneceği bildirildi.