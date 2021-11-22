Mali suçlarla mücadele raporu yayımlandı: Sahte parada İstanbul tefecilikte Ankara





Ayrıca, 2020'de 2019'a göre planlı tefecilik operasyonlarında yüzde 44, planlı parada sahtecilik operasyonlarında yüzde 61 ve planlı kamu kurumu dolandırıcılığı operasyonlarında yüzde 59 artış sağlandı. 2020'de kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında yurt genelinde 3 milyon 945 bin 225 paket kaçak sigara, 76 bin 136 kaçak cep telefonu, 12 milyon 765 bin 349 litre kaçak akaryakıt, 132 bin 371 tarihi eser, 42 bin 80 muhtelif gıda ile 6 milyon 931 bin 677 kaçak ilaç ele geçirildi. 2 bin 676 organize suç örgütleri şüphelisi, bin 880 silah mühimmat kaçakçılığı şüphelisi yakalanırken 2 bin 919 silah ve 145 bin 463 fişek ele geçirildi.