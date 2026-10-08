Haberler Yaşam Haberleri Maltepe'de 7 katlı bina çöktü: Ortaya çıkan görüntüler pes dedirtti! Meğer günler öncesinden...
Giriş Tarihi: 08.10.2026 13:35

Maltepe'de 7 katlı bina çöktü: Ortaya çıkan görüntüler pes dedirtti! Meğer günler öncesinden...

Maltepe’de sabah saatlerinde 7 katlı binanın alttaki 3 katı saniyeler içinde çökmüştü. Saatlerdir süren çalışmalarda enkaz altında kalan 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlenmişti. 3’ü çocuk 10 kişi yaralı olarak kurtarılırken, 2 kişi için arama çalışmaları sürüyor. Çöken bina ile ilgili akıllarda soru işaretleri oluşurken ortaya çıkan görüntüler pes dedirtti. Meğer günler öncesinden facia geliyorum demiş...

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Cevizli Mahallesi Doğu Sokak'ta 7 katlı binanın alttaki 3 katı henüz belirlenemeyen nedenle çöktü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, polis ve arama kurtarma ekibi sevk edildi.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Üst katlarda bulunanlar, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı. Enkazda yapılan çalışmalarda 2 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, 3'ü çocuk 10 kişi yaralı olarak çıkarıldı. Enkaz altında kalan 2 kişiyi arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Enkazda yakınları bulunanlar da güvenli alanda bekleyişini sürdürüyor.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan binanın en en alt katındaki tekstil atölyesinde çalışan bir kadının, duvardaki çatlakları cep telefonu kamerasıyla kaydettiği görüntüler ortaya çıktı.

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'KORKUTMAK İSTEMEM AMA ÇATLAKLAR OLUŞMAYA BAŞLADI'

Görüntüyü kaydeden tekstil atölyesi çalışanı Fatma Kaya "Elif, korkutmak istemem ama bizde böyle çatlaklar oluşmaya başladı. Gün geçtikçe de büyüyor. Burası baya açılmış. Bu çatlaklar yoktu. Sizin evlerde çatlak var mı, ev üzerimize mi basıyor ne oluyor" dediği duyuldu.

Maltepe'de bina çökmeden önce kaydedilen görüntüler ortaya çıktı: 'Bizde böyle çatlaklar oluşmaya başladı, sizde çatlak var mı?' | Video

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#MALTEPE

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Maltepe'de 7 katlı bina çöktü: Ortaya çıkan görüntüler pes dedirtti! Meğer günler öncesinden...
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