Maltepe’de vahşice katledilen baba oğul toprağa verildi

İstanbul Maltepe Zümrütevler Mahallesi'nde Salı gecesi yaşanan olayda, bir süre sevgili olan 36 yaşındaki Tuğba Demirbaş ile 37 yaşındaki Hüseyin Dirlik anlaşamayınca ayrıldı.

Ayrılığı kabul etmek etmeyen Hüseyin Dirlik, Tuğba Demirbaş'ın evini silahla bastı. Tuğba Demirbaş'ın babası Ramazan Demirbaş ile kardeşi Hakan Demirbaş'a kurşun yağdıran cani olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan baba ve oğlu hayatını kaybetti.

TOPRAĞA VERİLDİLER

Çalışma başlatan polis ekipleri şüpheli Hüseyin Dirlik'i Kağıthane'de gözaltına aldı. İstanbul Adli Tıp Kurumu morgunda otopsi işlemleri tamamlanan Ramazan ve Hakan Demirbaş'ın cenazeleri Maltepe Zümrütevler Merkez Cami'ne getirildi. Burada öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında baba ve oğlu gözyaşları içinde Maltepe Başıbüyük Mezarlığı'nda toprağa verildi.