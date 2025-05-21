Manavgat’ta 2 otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Korkunç kaza Manavgat ilçesi Sorgun Mahallesi Titreyengöl Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sorgun Bulvarı istikametine seyir halindeki Tunahan Y.'nin kullandığı otomobil Hüseyin A.'nın kullandığı otomobil ile kavşakta çarpıştı.

Kazada 07 AUJ 510 Plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Sinem A. ve İlknur A. ile 38 AIL 924 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan ve ismi öğrenilemeyen 1 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

