Manavgat’ta 5 yıldızlı otelde çıkan yangın panik yarattı

Evrenseki Mahallesi'ndeki 5 yıldızlı bir otelde, saat 13.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. 4 katlı otelin zemin katındaki kazan dairesinde çıkan yangın sonrası 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istendi.

TAHLİYE EDİLDİ

İhbarla olay yerine çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Oteldeki müşterileri ve personel hızla tahliye edildi. Olay yerine ulaşan jandarma personeli çevre güvenliğini sağladı, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alınan yangında maddi hasar meydana geldi.