Manavgat’ta feci kaza: Genç sürücü hayatını kaybetti...

Kazada araç sürücüsü Muhammet Furkan Toker ve araçta yolcu olarak bulunan Şule Demir ağır yaralanırken araçta yolcu olarak bulunan Yusuf Kaya kazayı burnu bile kanamadan atlatmıştı. Kazada yaralanan ve özel hastanede tedavi altına alınan araç sürücüsü Muhammet Furkan Toker (22), yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Diğer taraftan kaza anı yol kenarında bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde aracın bariyerlere çarpması ve takla atması yer aldı...