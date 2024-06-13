Haberler Yaşam Haberleri Manavgat'ta feci kaza: Genç sürücü hayatını kaybetti...
Giriş Tarihi: 13.6.2024 17:27

Manavgat'ta feci kaza: Genç sürücü hayatını kaybetti...

Üzücü olay Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana geldi. Hafif ticari aracın bariyerlere çarparak takla atması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan 2 kişiden 22 yaşındaki araç sürücüsü, hastanede yaşam mücadelesini kaybetti...

İHA
Manavgat’ta feci kaza: Genç sürücü hayatını kaybetti...
Antalya-Alanya D-400 kara yolunda meydana gelen trafik kazasında, Antalya'dan Alanya istikametine gitmekte olan Furkan Toker yönetimindeki 07 ANF 774 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle bariyeri aşan ve şarampolde yaklaşık 80 metre takla atan araç hurdaya döndü.

Kazada araç sürücüsü Muhammet Furkan Toker ve araçta yolcu olarak bulunan Şule Demir ağır yaralanırken araçta yolcu olarak bulunan Yusuf Kaya kazayı burnu bile kanamadan atlatmıştı. Kazada yaralanan ve özel hastanede tedavi altına alınan araç sürücüsü Muhammet Furkan Toker (22), yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Diğer taraftan kaza anı yol kenarında bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde aracın bariyerlere çarpması ve takla atması yer aldı...

ARKADAŞINA GÖNDER
Manavgat'ta feci kaza: Genç sürücü hayatını kaybetti...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA