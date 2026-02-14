Haberler Yaşam Haberleri Manisa'da cani eş dehşet saçtı: Emine Özer'i uykusunda katletti! 'Babaannenizi öldürdüm'
Giriş Tarihi: 14.02.2026 14:53 Son Güncelleme: 14.02.2026 15:41

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde Ercan Özer (83), eşi Emine Özer'i (72) yatağında uyurken boğazını bıçakla kesip, öldürdü. Olay sonrası torununu arayıp 'Babaannenizi öldürdüm' dediği belirtilen Ercan Özer, polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, saat 11.00 sıralarında Topçuasım Mahallesi'ndeki 5 katlı bir apartmanın son katında meydana geldi. Aralarında bir süredir geçimsizlik bulunan 2 çocuk babası Ercan Özer, eşi Emine Özer'in evde yatağında uyurken bıçakla boğazını kesti. Emine Özer kanlar içinde kalırken, Ercan Özer'in olayın ardından torununu arayıp, 'Babaannenizi öldürdüm' dediği belirtildi.

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Emine Özer'in hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri evde inceleme yaparken, şüpheli Ercan Özer gözaltına alındı. Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Emine Özer'in cenazesi, Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

