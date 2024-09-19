Manisa’da işçi servisiyle kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı!

Minibüste bulunan kadın işçiler 17 yaşındaki Gamze A., 29 yaşındaki Gamze Ö., 27 yaşındaki Nermin F., 20 yaşındaki Damla S. ve 44 yaşındaki Aynur A. ise kazada yaralandı. Yaralılar Sarıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların bir kısmı ise tedavilerinin devamı için Alaşehir Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kaza nedeniyle Sarıgöl-Eşme kara yolu bir süre trafiğe kapanırken, araçların yoldan çekilmesinin ardından yol, kontrollü bir şekilde trafiğe açıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.