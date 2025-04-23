Manisa’da suç örgütlerine operasyon: 11 gözaltı

150 MİLYON LİRA HAKSIZ KAZANÇ ELDE ETMİŞLER

Öte yandan, iki suç örgütünün Alaşehir ilçesi ve çevre ilçelerde çiftçilik ile uğraşıp maddi açıdan zor duruma düşen kişilere senet imzalatarak üzüm ve zeytin hasatı sonrasında almak şartı ile borçlandırdıkları, borcunu ödeyemeyen mağdurları ve ailelerini tehdit ederek tekrardan senet imzalattırıp borçlarını artırarak tefecilik yöntemi para aldıkları tespit edildi. Suç örgütlerinin 55 mağdurdan 150 milyon lira kazanç elde ettikleri ortaya çıktı.

Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu iki suç örgütüne 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'tefecilik' ve 'tehdit' suçlarından operasyon düzenlendiği bildirildi.