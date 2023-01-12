Manisa’daki kuyu faciasında yeni detaylar ortaya çıktı! Son sözleri bu olmuş...





SABAH YENİ AYRINTILARA ULAŞTI

SABAH, üzücü olayla ilgili yeni ve çarpıcı ayrıntılara ulaştı. 28 yaşındaki Yağmur Demir'in evlerinin yakınındaki kuyuya düşen eşi ve oğlunu kurtarabilmek için delikten aşağı ip atarak kurtarmaya çalıştığı ancak gücünün yetmediği öğrenildi. Eşini ve oğlunu yukarı çekmeye gücü yetmeyen Yağmur Demir'in çevreden yardım istediği, itfaiye ve kurtarma ekipleri olay yerine gelene kadar Aytuğ Demir'in içerideki metan gazından zehirlenerek hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.