Manisa’yı sel vurdu: Mahsur kalan 11 kişilik aile kurtarıldı

Kent genelinde etkisini sürdüren sağanak nedeniyle bazı bölgelerde su baskınları yaşandı. Yağış boyunca tüm birimleriyle sahada görev yapan Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, gelen ihbarlara müdahale etti. Atatürk Mahallesi ova civarında bir ailenin sel suları arasında mahsur kaldığı bilgisi üzerine itfaiye ekipleri hızla bölgeye sevk edildi.

Olay yerine ulaşan ekipler, çevrede güvenlik önlemi alarak mahsur kalan aileye ulaştı. Daire Başkanı Gürhan İnal yönetiminde yürütülen kurtarma çalışmasına 1 iş makinesi, 1 bot ve 7 personel katıldı.

Sel sularının yükselmesi nedeniyle bulundukları noktada mahsur kalan 6'sı çocuk, 5'i yetişkin olmak üzere toplam 11 kişi, ekiplerin titiz çalışması sonucu bulundukları yerden alınarak güvenli alana tahliye edildi. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen aile üyeleri, tedbir amaçlı kontrol edildi.