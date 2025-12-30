Mantar toplarken öldü

Antalya'da avlanmak ve mantar toplamak için ormana giden Ramazan Karabıyık (55), ağaç altında ölü bulundu. Olay, önceki gün akşam saatlerinde Finike ilçesi Turunçova Mahallesi'nde sarp kayalıklarda bulunan ormanda meydana geldi. Ramazan Karabıyık, hem avlanmak hem de mantar toplamak için evden çıktı. Karabıyık'tan haber alamayan ailesinin ihbarıyla ormana jandarma, AFAD, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Arama çalışmalarının sonunda Karabıyık'ın, bir ağacın altında cansız bedeni bulundu. Ramazan Karabıyık'ın kayalıktan düşerek hayatını kaybettiği üzerinde duruluyor. Karabıyık'ın cansız bedeni, olay yeri incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.