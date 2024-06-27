Mardin’de annesini ve eşini yakmaya çalışan şüpheli İstanbul’da yakalandı

Mardin Midyat'ta 22 Haziran'da meydana gelen olayda Veysi B., annesi ve eşinin bulunduğu evi ateşe verdi. Ardından kapıyı annesi ve eşinin üstüne kilitleyen Veysi B. olayın ardından kaçtı. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda söndürülen yangında balkondan atlayan Veysi B.'nin eşi Necla B.'nin ayağında ve kolunda kırıklar oluşurken, vücudunda yanıklar oluşan anne Atiye B.'nin ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

5 gün kaçtı, Jandarma kıskıvrak yakaladı

Olay sonrasında kaçan şüpheli Veysi B. Asayiş Şube Müdürlüğü Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından Avcılar'da tespit edildi. Ekipler tarafından takibe alınan şüpheli düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalandı. Veysi B. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.