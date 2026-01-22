Mardin’de dehşet anları! 4 yaşındaki nazlı köpeklerin saldırısına uğradı: Yaşam savaşı veriyor

Mardin'in Midyat ilçesine bağlı kırsal Çavuşlu Mahallesi, dün kan donduran bir olaya sahne oldu. Edinilen bilgilere göre, evinin önünde arkadaşlarıyla oyun oynayan 4 yaşındaki Nazlı Aldemir, aniden sokak köpeklerinin hedefi oldu. Çevredeki vatandaşların müdahalesiyle köpeklerin elinden zorlukla alınan küçük çocuk, kanlar içinde kaldı.
HASTANEDEN ACI HABER: DURUMU KRİTİK
İhbar üzerine olay yerine hızla intikal eden sağlık ekipleri, ağır yaralı Nazlı'yı ilk müdahalenin ardından Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak durumunun ciddiyeti nedeniyle küçük kız, buradan Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.