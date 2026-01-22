Mardin’de dehşet anları! 4 yaşındaki nazlı köpeklerin saldırısına uğradı: Yaşam savaşı veriyor

YOĞUN BAKIMDA YAŞAM MÜCADELESİ

Şu an hastanenin yoğun bakım ünitesinde müşahede altında tutulan Nazlı Aldemir'in hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi. Ailesi ve yakınları hastane önünde umutlu bir haber beklerken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.