Haberler Yaşam Haberleri Mardin’de dehşet anları! 4 yaşındaki nazlı köpeklerin saldırısına uğradı: Yaşam savaşı veriyor
Giriş Tarihi: 22.01.2026 11:53

Mardin’in Midyat ilçesinde oyun oynarken sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 4 yaşındaki Nazlı Aldemir, ağır yaralandı. Küçük kızın yoğun bakımdaki mücadelesi sürerken, olay mahallede büyük paniğe neden oldu.

DHA Yaşam
Mardin'in Midyat ilçesine bağlı kırsal Çavuşlu Mahallesi, dün kan donduran bir olaya sahne oldu. Edinilen bilgilere göre, evinin önünde arkadaşlarıyla oyun oynayan 4 yaşındaki Nazlı Aldemir, aniden sokak köpeklerinin hedefi oldu. Çevredeki vatandaşların müdahalesiyle köpeklerin elinden zorlukla alınan küçük çocuk, kanlar içinde kaldı.

HASTANEDEN ACI HABER: DURUMU KRİTİK

İhbar üzerine olay yerine hızla intikal eden sağlık ekipleri, ağır yaralı Nazlı'yı ilk müdahalenin ardından Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak durumunun ciddiyeti nedeniyle küçük kız, buradan Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

YOĞUN BAKIMDA YAŞAM MÜCADELESİ

Şu an hastanenin yoğun bakım ünitesinde müşahede altında tutulan Nazlı Aldemir'in hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi. Ailesi ve yakınları hastane önünde umutlu bir haber beklerken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

