Marmara’yı lodos vurdu

Marmara Bölgesi'nde etkili olan fırtına ve yağış İstanbul başta olmak üzere çevre illerde hayatı felç etti. Bölgedek şiddetli lodos sebebiyle İstanbul ile Bursa ve Yalova arasında yapılan vapur seferleri ile şehir içi vapur seferleri iptal edildi. Çanakkale merkez ile Gelibolu ve adalar seferleri de yapılamadı. Fırtına nedeniyle uçak seferleri aksadı. İstanbul'da şiddetli lodos ile birlikte öğlenden sonra etkisini artıran yağış sebebiyle vatandaşlar zor anlar yaşadılar. Otobüs duraklarına ve balkon altlarına sığınan İstanbullular, su birikintileri sebebiyle cadde ve sokaklarda yürümekte güçlük çektiler. Bursa'da hızı 90 kilometreye ulaşan lodos sebebiyle ağaçlar, yollara ve park halindeki araçların üzerine devrilirken; tabelalar ve binalardan kopan parçalar yollara savruldu. Bir binanın çatısında kopan boru yoldan geçen Bayram Albayrak'ın kafasına düşterek yaralanmasına sebep oldu. Nilüfer'de bir inşaatın iskelesi park halindeki otomobillerin üzerine devrildi.İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla, soğuk ve yağışlı havalarda sokakta kalan İstanbulluların Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla uygun yerlerde konaklatıldığını belirterek, görenlerin 112'ye ihbarda bulunması çağrısında bulundu.Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nde Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, "Yarın İstanbul'da fırtına yer yer çok kuvvetli olacak. Dikkatli olunmalı. Ankara'da akşam saatlerine doğru rüzgârın dönmesiyle birlikte karla karışık yağmur bekliyoruz" açıklamasında bulundu.