Maskesiz yeni döneme doğru

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Tuba Dal, "Sınıf mevcudunun çok kalabalık olmadığı ve havalandırmanın iyi olduğu sınıflarda çocuklar maske takmayabilir. Semptom gösteren çocukların maske takması yerinde olur. Bundan sonra eski günlere dönüş olmayacak" dedi. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Necmettin Ünal ise, "Tam doz aşılı ve sağlıklı bireylerin yoğun bakım yatışı neredeyse sıfıra indi. Aşısız veya kronik hastalığı olanların sayıları da çok azaldı. Eskiden hastanemizin yoğun bakım servislerinde yatak sayımız yetmiyordu, şimdi 2-3 hastamız kaldı" diye konuştu.