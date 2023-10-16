Haberler Yaşam Haberleri Mecidiyeköy metrosunda korkunç anlar: Raylara düştü!
Giriş Tarihi: 16.10.2023 10:50 Son Güncelleme: 16.10.2023 10:56

Mecidiyeköy metrosunda korkunç anlar: Raylara düştü!

Mecidiyeköy metro istasyonunda bekleyen bir genç, raylara düşünce panik yaşandı. Genç, güvenlik görevlileri tarafından metro gelmeden son anda kurtarıldı. Gencin raylara düştüğünü gören bir kadın ise sinir krizi geçirdi.

İHA
Mecidiyeköy metrosunda korkunç anlar: Raylara düştü!
Şişli Mecidiyeköy metro istasyonunda geçtiğimiz Perşembe günü öğle saatlerinde yaşanan olayda M.T. (17) isimli bir genç, metro beklemeye başladı. O esnada genç henüz bilinmeyen bir nedenle raylara düştü. Gencin raylara düştüğünü gören özel güvenlik görevlileri hemen müdahale etti.

SON ANDA KURTARILDI
Metro gelmeden son anda raylardan çıkartılan genç, kurtarıldı. Yara almadığı öğrenilen genç, tedbir amaçlı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayı gören bir kadın sinir krizi geçirirken, yaşananlar ise kameralara yansıdı.

EN ÇOK OKUNANLAR

ABD savaş gemisi göndermişti: Türk Deniz Kuvvetleri Doğu Akdeniz’de tatbikat yapacağını açıkladı!
Alev Alatlı paylaştı: Yahudi Fanatizmi nasıl yayıldı? İsrailli Profesör Şahak'tan çarpıcı tespitler
SON DAKİKA | ABD Başkanı Biden: İsrail'in Gazze'yi işgal etmesi büyük hata olur
Kontrollerimi Türkiye’de yaptırıyorum
11 haneli TC kimlik numarasının ilk 10 hanesi "1111111111" olan birinin TC kimlik numarasının son hanesi nedir?
Amerikalı yorumcudan çarpıcı sözler: Ortadoğu'yu ABD ateşe verdi
Son dakika: Türkiye EURO 2024'te! Bizim Çocuklar Letonya'yı 4 golle geçti
Letonya zaferi sonrası Vincenzo Montella'dan özel sözler: "Buraya geldiğimiz günden beri..."
MC Donalds ve Carrefour'un ardından şimdi de Burger King! İsrailli askerlere 'yemek' yardımı
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
ARKADAŞINA GÖNDER
Mecidiyeköy metrosunda korkunç anlar: Raylara düştü!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA